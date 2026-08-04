बाजार में उतरते ही हर शेयर पर 169 रुपये का फायदा, पहले ही दिन इस शेयर ने किया मालामाल

ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 301 रुपये था। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग के शेयर मंगलवार को BSE में 470 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। यानी, लिस्टिंग के साथ ही शेयरधारकों को हर शेयर पर 169 रुपये का फायदा हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप भी 915 करोड़ रुपये के पार जा पहु्ंचा है। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग का आईपीओ दांव लगाने के लिए 28 जुलाई 2026 को खुला था और यह 30 जुलाई तक ओपन रहा।

लिस्टिंग के बाद और उछल गए कंपनी के शेयर

शानदार लिस्टिंग के बाद पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग (Poojaa Precision Engg.) के शेयर और उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 489.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईपीओ से पहले प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की कंपनी में 82.63 पर्सेंट हिस्सेदारी थी, जो कि अब 60.63 पर्सेंट पहुंच गई है।

278 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कंपनी का IPO

पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग के आईपीओ पर टोटल 278.83 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या इंडीविजुअल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 247.58 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 463.43 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 206.46 गुना दांव लगा। आईपीओ में एंप्लॉयीज का कोटा 1.33 गुना सब्सक्राइब हुआ है। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग के आईपीओ में इंडीविजुअल इनवेस्टर्स 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 800 शेयर थे।

क्या करती है पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग?

पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग (Poojaa Precision Engg.) की शुरुआत अगस्त 1992 में हुई है। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि एल्युमीनियम डाई-कास्टिंग और प्रिसिशन-मशीन्ड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल इंजन, ड्राइवट्रेन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावरट्रेन्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में किया जाता है। कंपनी के प्रॉडक्ट्स ऑटोमोटिव (कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, टू-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स), एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी, हेल्थकेयर, एयरोस्पेस और इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज की जरूरतें पूरा करते हैं।