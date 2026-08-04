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बाजार में उतरते ही हर शेयर पर 169 रुपये का फायदा, पहले ही दिन इस शेयर ने किया मालामाल

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग के शेयरों की बाजार में जबरदस्त लिस्टिंग हुई है
  • IPO में कंपनी के शेयर का दाम 301 रुपये था
  • कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 470 रुपये पर लिस्ट हुए हैं
  • यानी, लिस्टिंग के साथ ही कंपनी के शेयरों ने 169 रुपये का बंपर फायदा कराया है
Poojaa Precision Engg IPO
पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग के शेयर 56% से अधिक के फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हुए हैं।

ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 301 रुपये था। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग के शेयर मंगलवार को BSE में 470 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। यानी, लिस्टिंग के साथ ही शेयरधारकों को हर शेयर पर 169 रुपये का फायदा हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप भी 915 करोड़ रुपये के पार जा पहु्ंचा है। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग का आईपीओ दांव लगाने के लिए 28 जुलाई 2026 को खुला था और यह 30 जुलाई तक ओपन रहा।

लिस्टिंग के बाद और उछल गए कंपनी के शेयर
शानदार लिस्टिंग के बाद पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग (Poojaa Precision Engg.) के शेयर और उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 489.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईपीओ से पहले प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की कंपनी में 82.63 पर्सेंट हिस्सेदारी थी, जो कि अब 60.63 पर्सेंट पहुंच गई है।

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278 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कंपनी का IPO
पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग के आईपीओ पर टोटल 278.83 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या इंडीविजुअल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 247.58 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 463.43 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 206.46 गुना दांव लगा। आईपीओ में एंप्लॉयीज का कोटा 1.33 गुना सब्सक्राइब हुआ है। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग के आईपीओ में इंडीविजुअल इनवेस्टर्स 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 800 शेयर थे।

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क्या करती है पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग?
पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग (Poojaa Precision Engg.) की शुरुआत अगस्त 1992 में हुई है। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि एल्युमीनियम डाई-कास्टिंग और प्रिसिशन-मशीन्ड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल इंजन, ड्राइवट्रेन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावरट्रेन्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में किया जाता है। कंपनी के प्रॉडक्ट्स ऑटोमोटिव (कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, टू-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स), एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी, हेल्थकेयर, एयरोस्पेस और इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज की जरूरतें पूरा करते हैं।

IPO से जुटाए गए पैसों का क्या करेगी कंपनी?
पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ का टोटल साइज 160 करोड़ रुपये तक का था। आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने पर होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग, वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी। 31 मार्च 2026 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी में 216 परमानेंट एंप्लॉयीज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, क्वॉलिटी एश्योरेंस, डिजाइन, मेंटीनेंस, बिजनेस डिवेलपमेंट, फाइनेंस, एचआर और दूसरे ऑपरेशनल फंक्शंस में काम करते हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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