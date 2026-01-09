₹65 के शेयर ने मचाई तबाही, 2100% चढ़ा भाव, अब एक्सपर्ट बोले- ₹1500 के पार जाएगा शेयर
Multibagger Stock: पिछले पांच साल में पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स (Pondy Oxides & Chemicals) के शेयर ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। स्क्रैप रीसाइक्लिंग सेक्टर की यह कंपनी जनवरी 2021 में जहां सिर्फ ₹65 पर कारोबार कर रही थी, वहीं अब यह शेयर बढ़कर करीब ₹1451 तक पहुंच गया है। इस दौरान शेयर ने करीब 2100% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तुलना करें तो इसी अवधि में सेंसेक्स सिर्फ करीब 72% ही चढ़ पाया है। यानी पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स शेयर ने बाजार से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया है।
क्या है डिटेल
सोमवार के कारोबारी सत्र में शेयर की शुरुआत थोड़ी कमजोर रही और यह ₹1449.95 पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव ₹1450.05 था। हालांकि, लंबी अवधि में शेयर की चाल काफी मजबूत रही है। बीते एक साल में शेयर 72% से ज्यादा और पिछले छह महीनों में करीब 53% चढ़ चुका है। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर ₹4408 करोड़ पहुंच गया है। आज बीएसई पर करीब 3918 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसका टर्नओवर लगभग ₹56 लाख रहा। इस महीने 5 जनवरी को शेयर ने ₹1578.10 का 52 हफ्तों का उच्च स्तर भी छुआ था।
शेयरों के हाल
तकनीकी संकेतकों की बात करें तो पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स का RSI 56.3 पर है, जो यह दिखाता है कि शेयर न तो ज्यादा महंगा है और न ही बहुत सस्ता। शेयर फिलहाल 20 दिन से लेकर 200 दिन की सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसकी मजबूती का संकेत देता है। हालांकि यह 5 दिन और 10 दिन की मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे है, जिससे निकट अवधि में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
ब्रोकरेज की राय
ब्रोकरेज हाउस बी एंड के सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर कवरेज शुरू करते हुए इसे Hold रेटिंग दी है और ₹1538 का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि FY25 से FY28 के बीच कंपनी की रेवेन्यू और मुनाफे में तेज ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए प्लांट की शुरुआत, ऑटोमेटेड रिफाइनिंग यूनिट्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स से मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स कंपनी लीड, एल्युमिनियम और कॉपर स्क्रैप को रीसाइक्लिंग कर मेटल और अलॉय बनाने का काम करती है, जिससे आने वाले सालों में इसके कारोबार को और मजबूती मिल सकती है।