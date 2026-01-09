Hindustan Hindi News
₹65 के शेयर ने मचाई तबाही, 2100% चढ़ा भाव, अब एक्सपर्ट बोले- ₹1500 के पार जाएगा शेयर

संक्षेप:

कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर ₹4408 करोड़ पहुंच गया है। आज बीएसई पर करीब 3918 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसका टर्नओवर लगभग ₹56 लाख रहा। इस महीने 5 जनवरी को शेयर ने ₹1578.10 का 52 हफ्तों का उच्च स्तर भी छुआ था।

Jan 09, 2026 02:29 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Multibagger Stock: पिछले पांच साल में पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स (Pondy Oxides & Chemicals) के शेयर ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। स्क्रैप रीसाइक्लिंग सेक्टर की यह कंपनी जनवरी 2021 में जहां सिर्फ ₹65 पर कारोबार कर रही थी, वहीं अब यह शेयर बढ़कर करीब ₹1451 तक पहुंच गया है। इस दौरान शेयर ने करीब 2100% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तुलना करें तो इसी अवधि में सेंसेक्स सिर्फ करीब 72% ही चढ़ पाया है। यानी पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स शेयर ने बाजार से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया है।

क्या है डिटेल

सोमवार के कारोबारी सत्र में शेयर की शुरुआत थोड़ी कमजोर रही और यह ₹1449.95 पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव ₹1450.05 था। हालांकि, लंबी अवधि में शेयर की चाल काफी मजबूत रही है। बीते एक साल में शेयर 72% से ज्यादा और पिछले छह महीनों में करीब 53% चढ़ चुका है। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर ₹4408 करोड़ पहुंच गया है। आज बीएसई पर करीब 3918 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसका टर्नओवर लगभग ₹56 लाख रहा। इस महीने 5 जनवरी को शेयर ने ₹1578.10 का 52 हफ्तों का उच्च स्तर भी छुआ था।

शेयरों के हाल

तकनीकी संकेतकों की बात करें तो पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स का RSI 56.3 पर है, जो यह दिखाता है कि शेयर न तो ज्यादा महंगा है और न ही बहुत सस्ता। शेयर फिलहाल 20 दिन से लेकर 200 दिन की सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसकी मजबूती का संकेत देता है। हालांकि यह 5 दिन और 10 दिन की मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे है, जिससे निकट अवधि में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज हाउस बी एंड के सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर कवरेज शुरू करते हुए इसे Hold रेटिंग दी है और ₹1538 का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि FY25 से FY28 के बीच कंपनी की रेवेन्यू और मुनाफे में तेज ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए प्लांट की शुरुआत, ऑटोमेटेड रिफाइनिंग यूनिट्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स से मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स कंपनी लीड, एल्युमिनियम और कॉपर स्क्रैप को रीसाइक्लिंग कर मेटल और अलॉय बनाने का काम करती है, जिससे आने वाले सालों में इसके कारोबार को और मजबूती मिल सकती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
