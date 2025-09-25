Polycab india promoters sell stake in block deal worth 1740 crore rs detail is here इस कंपनी के प्रमोटर्स ने बेचे ₹1740 करोड़ के शेयर, किस भाव पर हुई डील, जानें, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Polycab india promoters sell stake in block deal worth 1740 crore rs detail is here

इस कंपनी के प्रमोटर्स ने बेचे ₹1740 करोड़ के शेयर, किस भाव पर हुई डील, जानें

Polycab india share price: पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर्स ने गुरुवार (25 सितंबर) को बताया कि यह हिस्सेदारी बेचकर लगभग ₹1740 करोड़ जुटाए गए। जानकारी के मुताबिक यह डील औसतन ₹7458 प्रति शेयर के भाव पर हुई है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 08:43 PM
share Share
Follow Us on
इस कंपनी के प्रमोटर्स ने बेचे ₹1740 करोड़ के शेयर, किस भाव पर हुई डील, जानें

Polycab india share price: पॉलीकैब इंडिया के प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में अपनी 1.5% हिस्सेदारी बेच दी है। इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर्स ने गुरुवार (25 सितंबर) को बताया कि यह हिस्सेदारी बेचकर लगभग ₹1740 करोड़ जुटाए गए। जानकारी के मुताबिक यह डील औसतन ₹7458 प्रति शेयर के भाव पर हुई है। कंपनी के प्रमोटर में इंदर टी जइसिंघानी, रमेश टी जइसिंघानी, अजय टी जइसिंघानी, गिर्धारी ठाकुरदास जइसिंघानी, निखिल रमेश जइसिंघानी और भारत जइसिंघानी हैं।

डील में विदेशी और घरेलू निवेशकों की भागीदारी

इस ब्लॉक डील में विदेशी और घरेलू निवेशकों की भागीदारी रही। सबसे बड़ा खरीदार जेपी मॉर्गन फंड ICVC रहा। इसने करीब 1% हिस्सेदारी ₹1107 करोड़ में खरीदी। वहीं, मॉर्गन स्टैनली ने 2.9 लाख शेयर ₹219 करोड़ में खरीदे। इसके अलावा, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, सोसाइटी जनरल और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस जैसी नामी संस्थाओं ने भी इस डील में हिस्सेदारी ली।

तिमाही नतीजों में मजबूत बढ़त

हाल ही में पॉलीकैब इंडिया ने जून तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। इस तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन उम्मीदों से बेहतर रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 50% बढ़कर ₹600 करोड़ पहुंच गया। कंपनी की राजस्व वृद्धि 25.7% रही और यह बढ़कर ₹5651 करोड़ पहुंच गया।

इसके अलावा, एबिटा 47.1% उछलकर ₹858 करोड़ पर पहुंच गया। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी 13.5% से बढ़कर 14.5% हो गया, जो इसकी परिचालन क्षमता और मांग में मजबूती का संकेत देता है। पॉलीकैब इंडिया में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 63.01 फीसदी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 36.99 फीसदी की है।

शेयर का ये रहा हाल

पॉलीकैब इंडिया का शेयर गुरुवार को बीएसई पर दबाव में रहा। सप्ताह के चौथे दिन यह शेयर ₹7405.55 पर बंद हुआ, जो पिछले दिन से ₹127.65 या 1.69% कम है। 22 सितंबर 2025 को यह शेयर 7,711.30 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

Share Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।