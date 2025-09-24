Polycab India promoter group launches block deal looks to raise around 100 million dollar detail here सस्ते भाव पर शेयर बेच रहे इस दिग्गज कंपनी के प्रमोटर, 887 करोड़ रुपये का है सौदा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Polycab India promoter group launches block deal looks to raise around 100 million dollar detail here

सस्ते भाव पर शेयर बेच रहे इस दिग्गज कंपनी के प्रमोटर, 887 करोड़ रुपये का है सौदा

इस ब्लॉक डील के लिए 7300 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो पिछले कारोबारी दिन के क्लोजिंग प्राइस 7533 रुपये से सस्ता है। इस प्रस्तावित सौदे से कंपनी के प्रमोटर समूह को लगभग 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 887 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:23 PM
share Share
Follow Us on
सस्ते भाव पर शेयर बेच रहे इस दिग्गज कंपनी के प्रमोटर, 887 करोड़ रुपये का है सौदा

वायर-केबल निर्माता कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर और उनके परिवार के सदस्यों ने एक बार फिर ब्लॉक ट्रेड के जरिए अपनी हिस्सेदारी का छोटा सा हिस्सा बेचने का फैसला किया है। इस प्रस्तावित सौदे से कंपनी के प्रमोटर समूह को लगभग 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 887 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर समूह परिवार के सदस्य करीब 0.8 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रमोटर समूह के पास कंपनी में 63.01 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

7300 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस

एक अन्य सूत्र ने बताया कि इस ब्लॉक डील के लिए 7300 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो पिछले कारोबारी दिन के क्लोजिंग प्राइस 7533 रुपये से सस्ता है। तीसरे सूत्र के अनुसार, इस प्रस्तावित लेनदेन के लिए निवेश बैंक जेफरीज सलाहकार की भूमिका निभा रहा है। चौथे सूत्र ने यह भी बताया कि इस सौदे की शर्तों के मुताबिक, प्रमोटर समूह आगामी 90 दिनों तक कोई और हिस्सेदारी नहीं बेचेगा। यह लॉक-अप पीरियड डील के सफल क्रियान्वयन के बाद लागू होगा।

छह महीनों में शेयर की कीमत में कितना इजाफा

पिछले छह महीनों में पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के शेयर की कीमत में लगभग 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। लगातार मजबूत मांग, बिजली और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ती संभावनाओं और कंपनी की मजबूत स्थिति ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। यही कारण है कि कंपनी का शेयर इस अवधि में मजबूती से ऊपर गया है। इस तेजी का लाभ उठाते हुए प्रमोटर समूह समय-समय पर हिस्सेदारी बेचकर नकदी जुटाने की कोशिश करता रहा है।

पहले भी प्रमोटर समूह ने हिस्सेदारी घटाई

यह पहली बार नहीं है जब प्रमोटर समूह ने हिस्सेदारी घटाई हो। इससे पहले पॉलीकैब इंडिया के प्रमोटर समूह ने लगभग 2.04 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए ब्लॉक डील की थी। उस सौदे से उन्हें अधिकतम 257 मिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य था। उस समय यह कहा गया था कि यह लेन-देन प्रमोटर समूह के लिए एक लिक्विडिटी इवेंट था। मौजूदा सौदा भी उसी तरह की प्रकृति का माना जा रहा है। पॉलीकैब इंडिया देश की अग्रणी वायर और केबल कंपनियों में से एक है, जिसका व्यापक नेटवर्क और विविध उत्पाद पोर्टफोलियो है। घरेलू और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में इसकी मजबूत पकड़ है।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।