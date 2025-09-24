सस्ते भाव पर शेयर बेच रहे इस दिग्गज कंपनी के प्रमोटर, 887 करोड़ रुपये का है सौदा

इस ब्लॉक डील के लिए 7300 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो पिछले कारोबारी दिन के क्लोजिंग प्राइस 7533 रुपये से सस्ता है। इस प्रस्तावित सौदे से कंपनी के प्रमोटर समूह को लगभग 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 887 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है।

वायर-केबल निर्माता कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर और उनके परिवार के सदस्यों ने एक बार फिर ब्लॉक ट्रेड के जरिए अपनी हिस्सेदारी का छोटा सा हिस्सा बेचने का फैसला किया है। इस प्रस्तावित सौदे से कंपनी के प्रमोटर समूह को लगभग 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 887 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर समूह परिवार के सदस्य करीब 0.8 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रमोटर समूह के पास कंपनी में 63.01 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

7300 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस एक अन्य सूत्र ने बताया कि इस ब्लॉक डील के लिए 7300 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो पिछले कारोबारी दिन के क्लोजिंग प्राइस 7533 रुपये से सस्ता है। तीसरे सूत्र के अनुसार, इस प्रस्तावित लेनदेन के लिए निवेश बैंक जेफरीज सलाहकार की भूमिका निभा रहा है। चौथे सूत्र ने यह भी बताया कि इस सौदे की शर्तों के मुताबिक, प्रमोटर समूह आगामी 90 दिनों तक कोई और हिस्सेदारी नहीं बेचेगा। यह लॉक-अप पीरियड डील के सफल क्रियान्वयन के बाद लागू होगा।

छह महीनों में शेयर की कीमत में कितना इजाफा पिछले छह महीनों में पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के शेयर की कीमत में लगभग 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। लगातार मजबूत मांग, बिजली और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ती संभावनाओं और कंपनी की मजबूत स्थिति ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। यही कारण है कि कंपनी का शेयर इस अवधि में मजबूती से ऊपर गया है। इस तेजी का लाभ उठाते हुए प्रमोटर समूह समय-समय पर हिस्सेदारी बेचकर नकदी जुटाने की कोशिश करता रहा है।