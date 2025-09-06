Poly Medicure announced record date for dividend check details here लॉन्ग रन में निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी दे रही है डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट किया फिक्स, Business Hindi News - Hindustan
लॉन्ग रन में निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी दे रही है डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट किया फिक्स

Dividend Stock: लॉन्ग रन में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी पॉली मेडीक्योर (Poly Medicure) ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि एक शेयर पर निवेशकों को 3.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा।

Tarun Pratap Singh मिंटSat, 6 Sep 2025 05:57 AM
Dividend Stock: लॉन्ग रन में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी पॉली मेडीक्योर (Poly Medicure) ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि एक शेयर पर निवेशकों को 3.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। इस फाइनल डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। जोकि इस महीने है।

1 शेयर पर मिलेंगे 3.50 रुपये का फायदा

पॉली मेडीक्योर लिमिटेड ने शुक्रवार को एक्सचेंज को बताया कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 3.50 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए पॉली मेडीक्योर लिमिटेड के बोर्ड ने शुक्रवार को 19 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया। यानी इस दिन जिन निवेशकों के पास कंपनी के एक शेयर रहेंगे उन्हें हर एक शेयर पर 3.50 रुपये का फायदा होगा।

शेयर बाजार में बीता एक साल रहा है कठिन

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर यह स्टॉक बीएसई में 0.07 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2037.55 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत लुढ़का है। कंपनी का 52 वीत हाई 3350 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1822.65 रुपये है।

3 साल में पॉली मेडीक्योर लिमिटेड के शेयरों में 133 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में कंपनी ने निवेशकों को 354 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

यह कंपनी आखिरी बार एक्स-डिविडेंड 2024 में ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे पहले 2023 में कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। बीते 5 सालों में कंपनी इस बार सबसे अधिक डिविडेंड दे रही है। इस फाइनल डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। जोकि इस महीने है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

