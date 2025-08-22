PokerBaazi operator company suspends real money gaming Nazara Share drops another 5 percent Pokerbaazi ने बंद किए पैसे वाले ऑनलाइन गेम, नजारा के शेयरों का बुरा हाल, Business Hindi News - Hindustan
PokerBaazi operator company suspends real money gaming Nazara Share drops another 5 percent

Pokerbaazi ने घोषणा की है कि उसने रियल मनी ऑनलाइन गेम्स ऑफर करना बंद कर दिया है। नजारा टेक्नोलॉजी की सहयोगी फर्म मूनसाइन पोकरबाजी और दूसरे कार्ड-आधारित प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करती है। नजारा के शेयर शुक्रवार को करीब 5% टूटकर 1145.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:35 PM
पोकरबाजी (Pokerbaazi) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उसने पैसों से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स ऑफर करना बंद कर दिया है। लिस्टेड कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज ने बताया है कि उसकी सहयोगी फर्म मूनसाइन टेक्नोलॉजीज ने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। मूनसाइन टेक्नोलॉजीज ही पोकरबाजी और दूसरे कार्ड-आधारित प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करती है। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को करीब 5 पर्सेंट टूटकर 1145.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। मूनसाइन टेक्नोलॉजीज में नजारा टेक्नोलॉजीज की 46.07 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

5 दिन में 17% से ज्यादा टूट गए हैं नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर
ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले पांच दिन में 17 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर इस अवधि में 1390.50 रुपये से टूटकर 1145.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयरों के लिए यह सबसे खराब ट्रेडिंग हफ्ता होगा। नजारा टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यू या इबिट्डा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूनसाइन के रेवेन्यू को कंपनी के वित्तीय लेखे-जोखे में शामिल नहीं किया गया है। पिछले 6 महीने में नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 24 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1450 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 835.30 रुपये है।

दूसरी कंपनियों ने भी बंद करने शुरू किए रियल मनी गेम्स
गेमिंग कंपनियों ने रियल-मनी गेमिंग ऑफरिंग बंद करना शुरू कर दिया है। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11 (Dream11) ने कहा है कि वह शुक्रवार से अपने रियल मनी गेम्स बंद करेगा। गुरुग्राम बेस्ड जुपी (Zupee) ने कहा है कि वह अपने पेड गेम्स को बंद कर रहा है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। इससे पहले, पीक एक्सवी पार्टनर्स के सपोर्ट वाले प्रोबो ने घोषणा की थी कि वह अपने रियल-मनी गेमिंग ऑपरेशंस को बंद करेगा। बेंगलुरु बेस्ड मोबाइल प्रीमियर लीग ने कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर अपने मनी-बेस्ड गेम्स को सस्पेंड करेगा।

