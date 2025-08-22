Pokerbaazi ने बंद किए पैसे वाले ऑनलाइन गेम, नजारा के शेयरों का बुरा हाल

Pokerbaazi ने घोषणा की है कि उसने रियल मनी ऑनलाइन गेम्स ऑफर करना बंद कर दिया है। नजारा टेक्नोलॉजी की सहयोगी फर्म मूनसाइन पोकरबाजी और दूसरे कार्ड-आधारित प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करती है। नजारा के शेयर शुक्रवार को करीब 5% टूटकर 1145.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

पोकरबाजी (Pokerbaazi) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उसने पैसों से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स ऑफर करना बंद कर दिया है। लिस्टेड कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज ने बताया है कि उसकी सहयोगी फर्म मूनसाइन टेक्नोलॉजीज ने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। मूनसाइन टेक्नोलॉजीज ही पोकरबाजी और दूसरे कार्ड-आधारित प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करती है। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को करीब 5 पर्सेंट टूटकर 1145.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। मूनसाइन टेक्नोलॉजीज में नजारा टेक्नोलॉजीज की 46.07 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

5 दिन में 17% से ज्यादा टूट गए हैं नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर

ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले पांच दिन में 17 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर इस अवधि में 1390.50 रुपये से टूटकर 1145.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयरों के लिए यह सबसे खराब ट्रेडिंग हफ्ता होगा। नजारा टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यू या इबिट्डा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूनसाइन के रेवेन्यू को कंपनी के वित्तीय लेखे-जोखे में शामिल नहीं किया गया है। पिछले 6 महीने में नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 24 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1450 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 835.30 रुपये है।