बाजार में उतरते ही लुढ़क गया यह शेयर, फिर पलटी चाल और 16% चढ़कर 400 रुपये के पार पहुंचा शेयर

पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी की शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत हुई। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी के शेयर बुधवार को बाजार में उतरते ही लुढ़क गए। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 3.63 पर्सेंट के डिस्काउंट के साथ 372 रुपये पर लिस्ट हुए। वहीं, NSE पर पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी के शेयर 2.85 पर्सेंट के डिस्काउंट के साथ 375 रुपये पर लिस्ट हुए। हालांकि, लिस्टिंग के बाद पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी के शेयरों की चाल पलट गई और शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली।

लिस्टिंग के बाद 16% उछल गए कंपनी के शेयर

कमजोर लिस्टिंग के बाद पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी के शेयरों में तेज उछाल आया। कंपनी के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 16 पर्सेंट के उछाल के साथ 433.55 रुपये पर पहुंच गए। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर 433 रुपये पर जा पहुंचे। कंपनी जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री से जुड़ी है। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 24 फरवरी 2026 को खुला था और यह 26 फरवरी तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 386 रुपये था। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी के आईपीओ का टोटल साइज 380 करोड़ रुपये तक का था।

IPO पर लगा 1.30 गुना दांव

पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी (PNGS Reva Diamond Jewellery) के आईपीओ पर टोटल 1.30 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में एंप्लॉयीज कैटेगरी में 7.08 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, आम निवेशकों का कोटा 1.37 गुना सब्सक्राइब हुआ। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 1.62 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 1.10 गुना सब्सक्राइब हुआ।