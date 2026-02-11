24 फरवरी से ओपन होगा बड़ी कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही तेजी

संक्षेप: आईपीओ से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा 15 नए स्टोर्स खोलने में लगाया जाएगा, जिसके लिए लगभग 286.56 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा करीब 35.40 करोड़ रुपये नए स्टोर्स की लॉन्चिंग से जुड़ी मार्केटिंग और प्रमोशनल गतिविधियों पर खर्च होंगे।

PNGS Reva Diamond Jewellery IPO: डायमंड ज्वेलरी सेगमेंट में तेजी से अपनी पहचान बना रही पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी अपना IPO लेकर आ रही है। यह ब्रांड जनवरी 2025 में 190 साल पुरानी विरासत वाली कंपनी पी. एन. गाडगिल एंड सन्स से स्ट्रैटेजिक स्लंप सेल के जरिए अलग इकाई के रूप में स्थापित हुआ था। कंपनी ‘Reva’ ब्रांड के तहत डायमंड स्टडेड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी को गोल्ड और प्लेटिनम में डिजाइन कर बेचती है। इसकी खासियत यह है कि हाई-क्वालिटी कारीगरी के साथ ज्वेलरी की शुरुआती कीमत करीब 20,000 रुपये से रखी गई है, जिससे यह मिडिल और अपर मिडिल क्लास ग्राहकों को टारगेट करती है।

24 फरवरी से ओपन होगा IPO पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ 24 से 26 फरवरी 2026 के बीच खुलेगा। यह पूरी तरह से 380 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू होगा, जबकि ऑफर फॉर सेल (OFS) नहीं रखा गया है। कंपनी के प्री-इश्यू शेयर 2,18,66,400 हैं और फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। इश्यू प्राइस और लॉट साइज की घोषणा अभी बाकी है। यह आईपीओ NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होगा। शेयर आवंटन में 75% हिस्सा QIB, 10% NII (HNI) और 15% रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है। बता दें कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से ही ₹10 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

कंपनी का कारोबार 30 सितंबर 2025 तक कंपनी 33 लोकेशन्स पर रिटेल नेटवर्क के जरिए काम कर रही है। इसका बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से FOCO (फ्रेंचाइजी के स्वामित्व वाली, कंपनी द्वारा संचालित) और FOFO मॉडल पर आधारित है, जिससे तेजी से विस्तार में मदद मिलती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मंगलसूत्र (करीब 21.34%) और रिंग्स (करीब 20.84%) की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 26.67% है, जो इस सेगमेंट में मजबूत माना जाता है। फिलहाल कंपनी के पेरोल पर 69 कर्मचारी हैं।