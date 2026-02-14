24 फरवरी को खुल रहा है एक और बड़ा IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा 5% का फायदा
IPO News: एक और मेनबोर्ड दस्तक देने जा रहा है। पीएनजीएस रिवा डॉयमंड ज्वेलरी आईपीओ (PNGS Reva Diamond Jewellery IPO) 24 फरवरी को खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ 26 फरवरी तक ओपन रहेगा। कंपनी ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
क्या है प्राइस बैंड?
PNGS Reva Diamond Jewellery IPO का प्राइस बैंड 367 रुपये से 386 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 32 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 12352 रुपये का दांव लगाना होगा।
कितना चल रहा है जीएमपी?
पीएनजीएस रिवा डॉयमंड ज्वेलरी आईपीओ ग्रे मार्केट में 20 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा जीएमपी 5.18 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। बता दें, ग्रे मार्केट में यह आईपीओ सबसे मजबूत स्थिति में है। आईपीओ का सबसे कम जीएमपी जीरो रुपये रहा है।
क्या है आईपीओ का साइज?
PNGS Reva Diamond Jewellery IPO का साइज 380 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 98 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। जिसका मतलब हुआ कि कंपनी के मौजूदा निवेशक एक भी शेयर आईपीओ में नहीं बेच रहे हैं। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।
किसके लिए कितना हिस्सा?
मेनबोर्ड आईपीओ में कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बीडर्स के लिए आरक्षित है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा और एनआईआई के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।
आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी?
इश्यू से जुटाए 286.56 करोड़ रुपये का उपयोग 15 नए स्टोर के सेट-अप के लिए किया जाएगा। वहीं, 35.40 करोड़ रुपये मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए होगा।
इस कंपनी शुरुआत 2004 में हुई थी। कंपनी ज्वेलरी बिजनेस में है। यह अपने प्रोडक्ट को रेवा ब्रांड नाम से बेच रही है। PNGS Reva Diamond Jewellery के प्रोडक्ट्स में अंगूठी, मंगलसूत्र आदि शामिल है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
