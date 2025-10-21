ज्वैवली, केमिकल और एनर्जी सेक्टर...7 कंपनियों के IPO को सेबी ने दी हरी झंडी
Upcoming IPO: भारतीय शेयर बाजार में कई कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। ये कंपनियां ज्वेलरी से केमिकल और एनर्जी सेक्टर की हैं। ये कंपनियां- पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी, सुदीप फार्मा, रेजोन सोलर, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, सेफेक्स केमिकल्स, एग्कॉन इक्विप्मेंट्स इंटरनेशनल और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसीआईएल) हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी का आईपीओ
पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वैलरी ने ₹450 करोड़ के अपने नियोजित आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी प्राप्त कर ली है। इस आईपीओ में केवल एक नया इश्यू शामिल होगा। पुणे स्थित यह कंपनी पूरे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में अपनी प्रीमियम हीरे और सोने की खुदरा उपस्थिति का विस्तार करना चाहती है। इसके अलावा, गुजरात स्थित सुदीप फार्मा को भी अपने आईपीओ के लिए नियामकीय मंजूरी मिल गई है। इस पेशकश में लगभग ₹95 करोड़ के नए शेयर जारी करने के साथ-साथ मौजूदा शेयरधारकों की बिक्री पेशकश भी शामिल है।
एनर्जी कंपनी का भी आ रहा आईपीओ
रेजोन सोलर ने अपने ₹1,500 करोड़ के आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी प्राप्त कर ली है, जिससे यह इस साल स्वच्छ ऊर्जा निर्माण क्षेत्र में सबसे बड़े आईपीओ में से एक बन गया है। नियामक ने बनयानट्री कैपिटल द्वारा समर्थित एक प्रमुख कृषि रसायन उत्पादक, सेफेक्स केमिकल्स इंडिया के लिए एक नए-सह-बिक्री-प्रस्ताव (IPO) को भी मंजूरी दे दी है। गुरुग्राम की एक कंपनी, एग्कॉन इक्विप्मेंट्स इंटरनेशनल को ₹330 करोड़ के आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उपयोग नई मशीनरी खरीदने और कर्ज कम करने के लिए किया जाएगा।
लॉजिस्टिक्स फर्म को मंजूरी
दूसरी ओर, लॉजिस्टिक्स फर्म शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, जिसे फ्लिपकार्ट और मिराए एसेट का समर्थन प्राप्त है, ने इस महीने की शुरुआत में सेबी को अपने प्री-आईपीओ दस्तावेज जमा किए थे। इसके अतिरिक्त, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ARCIL) भी शामिल है, जो पूरी तरह से बिक्री-प्रस्ताव जारी करने का इरादा रखती है। मुंबई स्थित और भारतीय स्टेट बैंक तथा आईडीबीआई बैंक द्वारा समर्थित इस कंपनी में मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे, जो कई वर्षों में भारत के संकटग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र का पहला आईपीओ हो सकता है।