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₹3483 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट मिलते ही इस कंपनी का लगा जैकपॉट, शेयर में आया 14% का उछाल

Apr 22, 2026 04:51 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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PNC इंफ्राटेक के शेयर की कीमत में आई इस तेजी को भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी साथ मिला। स्टॉक एक्सचेंजों पर PNC इंफ्राटेक के लगभग 95 लाख इक्विटी शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जो इसके एक सप्ताह के औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 लाख शेयर और एक महीने के औसत वॉल्यूम 7 लाख शेयर से बहुत ज्यादा है।

₹3483 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट मिलते ही इस कंपनी का लगा जैकपॉट, शेयर में आया 14% का उछाल

PNC Infratech Share: PNC इंफ्राटेक के शेयर में आज (बुधवार को) गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर्स पर लगभग 14% की तेजी आई है। जिससे लगातार दूसरे सेशन में भी तेजी जारी रही। यह तेजी तब आई जब उसे सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के तौर पर दो NHAI प्रोजेक्ट्स मिलने की बात सामन आई। बता दें कि खबर लिखे जाने तक BSE पर इस स्मॉल-कैप स्टॉक में 13.72% तक की तेजी थी। वहीं, इसके शेयर का कीमत 237 रुपए प्रति शेयर तक पहुंच गई थी।

PNC इंफ्राटेक के शेयर की कीमत में आई इस तेजी को भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी साथ मिला। स्टॉक एक्सचेंजों पर PNC इंफ्राटेक के लगभग 95 लाख इक्विटी शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जो इसके एक सप्ताह के औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 लाख शेयर और एक महीने के औसत वॉल्यूम 7 लाख शेयर से बहुत ज्यादा है।

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सबसे कम बोली से मिले 2 प्रोजेक्ट्स

इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC इंफ्राटेक ने बताया कि वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा दो HAM-बेस्ड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए जारी किए गए टेंडर्स में सबसे कम बोली लगाने वाली (L1) कंपनी के तौर पर सामने आई है।

पहले प्रोजेक्ट में NH (O) स्कीम (पैकेट-I) के तहत HAM मोड पर उत्तर प्रदेश में NH-927 के एक हिस्से पर बाराबंकी डिजाइन चेनेज से मुस्तफाबाद डिजाइन चेनेज तक 4-लेन का हाईवे बनाना शामिल है। इस प्रोजेक्ट के लिए बोली की लागत (BPC) 1,728 करोड़ रुपए थी।

दूसरा प्रोजेक्ट NH (O) स्कीम (पैकेज-II) के तहत HAM मोड पर उत्तर प्रदेश में NH-927 के एक हिस्से पर मुस्तफाबाद डिजाइन चेनेज से बिसवरिया डिजाइन चेनेज तक 4-लेन का हाईवे बनाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए बोली की लागत (BPC) 1755 करोड़ रुपए थी।

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प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,483 करोड़ रुपए
दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए बोली की कुल लागत 3,483 करोड़ रुपए है, जिसमें GST शामिल नहीं है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए हर प्रोजेक्ट के लिए 24 महीने का समय तय किया गया है। PNC इंफ्राटेक की ऑर्डर बुक काफी मजबूत बनी हुई है। Q3FY26 तक उसके पास 19,346 करोड़ रुपए के ऐसे ऑर्डर थे जिन्हें अभी पूरा किया जाना बाकी है।

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PNC इंफ्राटेक के शेयर का परफॉर्मेंस
PNC इंफ्राटेक के शेयर की कीमत में एक महीने में 20% की तेजी आई, लेकिन साल-दर-साल (YTD) आधार पर इसमें 11% की गिरावट दर्ज की गई। इस स्मॉल-कैप स्टॉक में एक साल में 20% की गिरावट आई है। पिछले दो सालों में यह 48% तक नीचे गिरा है। PNC इंफ्राटेक के शेयरों में पिछले 5 सालों में 7% की गिरावट आई है। बता दें कि दोपहर 2:10 बजे, BSE पर PNC इंफ्राटेक का शेयर भाव 7.25% की बढ़त के साथ 223.50 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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