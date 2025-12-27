Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PNB shares in focus on monday after bank reports Rs 2434 crore loan fraud detail is here
PNB में हो गया एक और फ्रॉड… सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर, 120 रुपये है प्राइस

पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एसईएफएल के मामले में 1,240.94 करोड़ रुपये और एसआईएफएल के मामले में 1,193.06 करोड़ रुपये की उधारी को ‘धोखाधड़ी’ के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। अब सोमवार को निवेशकों की नजर इसके शेयर पर होगी।

Dec 27, 2025 11:49 am ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
PNB share price: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के शेयर पर सोमवार को निवेशकों की नजर रहेगी। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएनबी ने फ्रॉड से जुड़ी जानकारी दी है। सरकारी बैंक ने श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) और श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) के पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ 2,434 करोड़ रुपये की लोन फ्रॉड के मामले की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी।

क्या कहा पीएनबी ने?

पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एसईएफएल के मामले में 1,240.94 करोड़ रुपये और एसआईएफएल के मामले में 1,193.06 करोड़ रुपये की उधारी को ‘धोखाधड़ी’ के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने कहा कि उसने इस पूरी राशि के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय इंतजाम पहले ही कर लिया है, जिससे उसके वित्तीय नतीजों पर कोई अतिरिक्त असर नहीं पड़ेगा। श्रेय समूह की इन दोनों कंपनियों पर कुल मिलाकर लगभग 32,700 करोड़ रुपये का वित्तीय कर्ज था। उस समय इनका नियंत्रण कोलकाता स्थित कनोरिया परिवार के पास था। ये दोनों कंपनियां दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं। दिसंबर, 2023 में नए प्रवर्तक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) ने इनका अधिग्रहण किया था।

2021 में की थी कार्रवाई

आरबीआई ने अक्टूबर, 2021 में कथित कुप्रबंधन के आरोपों के बाद एसआईएफएल और उसके पूर्ण-स्वामित्व वाली सब्सिडयरी एसईएफएल के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था। इसके बाद इन कंपनियों के खिलाफ आईबीसी के तहत दिवाला कार्यवाही शुरू की गई थी। श्रेय समूह ने 1989 में परिसंपत्ति वित्तपोषण वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में अपना कारोबार शुरू किया था।

शेयर का हाल

पीएनबी के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 120.35 रुपये के स्तर पर था। दिसंबर 2025 में शेयर 127.80 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मार्च 2025 में यह शेयर 85.50 रुपये के स्तर पर रहा। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

