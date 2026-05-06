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20% से ज्यादा बढ़ सकता है यह सरकारी शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो

May 06, 2026 06:07 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बैंक के शेयर 2 पर्सेंट से ज्यादा बढ़कर 110.15 रुपये पर बंद हो गए। हालांकि, इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। मोतीलाल ओसवाल ने अनुमान जताया है कि शेयर 20% से ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही शेयर के लिए टारगेट प्राइस तय किया है।

20% से ज्यादा बढ़ सकता है यह सरकारी शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो

PNB share price: मार्च तिमाही के नतीजे के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के शेयर बुधवार को डिमांड में थे। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बैंक के शेयर 2 पर्सेंट से ज्यादा बढ़कर 110.15 रुपये पर बंद हो गए। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 111.75 रुपये से 107.85 रुपये के बीच है। इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने अनुमान जताया है कि शेयर 20% से ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही शेयर के लिए टारगेट प्राइस तय किया है।

क्या है शेयर का टारगेट प्राइस?

मोतीलाल ओसवाल के शेयर का टारगेट प्राइस 135 रुपये है। बता दें कि इसी साल जनवरी महीने में शेयर इस कीमत तक गया था। कहने का मतलब है कि ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस भी 52 हफ्ते के हाई के स्तर का है। पिछले साल मई महीने में शेयर 89.45 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

ब्रोकरेज ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ने मार्च तिमाही का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोतीलाल ओसवाल के अनुमान से 6% बेहतर रहा। इसकी मुख्य वजह कम प्रोविजन और कम ऑपरेटिंग खर्च रहे। हालांकि, NII (नेट इंटरेस्ट इनकम) में कमी मोतीलाल ओसवाल के अनुमान से 5% कम है। बैंक ने FY27 के लिए 1% से अधिक RoA का अनुमान दिया है जबकि क्रेडिट कॉस्ट 0.4% से कम रहने का अनुमान है। हमारा अनुमान है कि FY27 में RoA/RoE लगभग 1.0%/14.8% रहेगा। हम शेयर के लिए 135 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'BUY' रेटिंग बनाए रखते हैं।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में पीएनबी का मुनाफा सालाना आधार पर 14.4 प्रतिशत बढ़कर 5,225 करोड़ रुपये हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में मुनाफा 4,567 करोड़ रुपये रहा था।

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तिमाही में बैंक की कुल आय घटकर 36,319 करोड़ रुपये रह गई जो एक वर्ष पहले 36,705 करोड़ रुपये थी। ब्याज आय बढ़कर 31,989 करोड़ रुपये से बढ़कर 32,157 करोड़ रुपये हो गई। बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर तीन रुपये के डिविडेंड की भी सिफारिश की है। यह बैंक की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

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पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्लोबल बिजनेस में 11% की बढ़त दर्ज की, जो बढ़कर 29.72 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, घरेलू बिजनेस में लगभग 10% की बढ़त हुई और यह 28.45 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ग्लोबल डिपॉजिट में साल-दर-साल (YoY) आधार पर 9.25% और तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 3.08% की बढ़त हुई, जिससे यह 17.11 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बैंक ने FY26 में 144 नई शाखाएं खोलीं और FY27 में 250 और शाखाएं खोलने की योजना है। खासकर दक्षिण और पश्चिम भारत में विस्तार पर जोर रहेगा।

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Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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