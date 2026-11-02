PNB Fraud Case: पंजाब नेशनल बैंक ने 15 ग्राहकों के लौटाए 7 करोड़ रुपये; 25 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का अनुमान
मुख्य बातें
- PNB Fraud Case: पंजाब नेशनल बैंक ने फ्रॉड केस का शिकार हुए 15 ग्राहकों को 7 करोड़ रुपये लौटा दिया है
- बाकि प्रभावित ग्राहकों को जांच पूरा होने के बाद पैसा लौटाने की बात बैंक ने कही है
- बैंक का अनुमान है कि कुल 25 करोड़ रुपये के आस-पास का फ्रॉड किया गया है
PNB Fraud Case: पंजाब नेशनल बैंक ने ग्रेटर नोएडा के Pi ब्रांच में फ्रॉड का शिकार हुए 15 ग्राहकों का 7 करोड़ रुपये लौटा दिया है। बैंक ने यह जानकारी नए अपडेट के जरिए साझा की है। पीएनबी के अनुसार इस पूरे मसले में अब कुल 25 करोड़ रुपये के फ्रॉड की बात सामने आ रही है। यह सीबीआई के एफआईआर में दर्ज की गई राशि से अधिक है।
बैंक की तरफ से कहा गया है कि 15 ग्राहकों को कुल 7 करोड़ रुपये लौटा दिए गए हैं। इसके अलावा पूरे मामले की जांच चल रही हैं। बैंक ने आश्वासन दिया है कि जो भी ग्राहक इस फ्रॉड से प्रभावित हुए हैं उनको भी जांच के पूरा होने के बाद पैसा लौटा दिया जाएगा।
CBI के पास है पूरा मामला
इस फ्रॉड के लिए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। CBI की रिपोर्ट में 16 ग्राहकों की शिकायत के आधार पर 11 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का जिक्र किया गया है। लेकिन अब बैंक का अनुमान है कि कुल 25 करोड़ रुपये के आस-पास का फ्रॉड किया गया है।
बैंक की कर्मचारी ने ही की धोखाधड़ी
इस पूरे प्रकरण में बैंक की कर्मचारी की संलिप्तता सामने आ रही है। जिसने अन्य कर्मचारियों के यूजर और आइडी के जरिए ग्राहकों से बिना अनुमित लिए पैसों को ट्रांसफर किया है। आरोप है कि इस लेन-देन में सेविंग अकाउंट के साथ-साथ ग्राहकों की एफडी भी शामिल है।
तीन साल से चल रहा था खेल
अनुमान है कि यह फ्रॉड पिछले 3 साल से चल रहा है। आरोपी ने पहले पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर या उसे निकाल लिया या आगे कहीं और ट्रांसफर कर दिया।
कैसे सामने आया पूरा मामला
बैंक की एक ग्राहक जब पासबुक को प्रिंट कराने के लिए Pi की शाखा पहुंच गई तब उन्होंने देखा कि 3 ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसकी अनुमति उन्होंने नहीं दी थी। जिसके बाद आंतरिक जांच में उस ट्रांजैक्शन से जुड़े डीटेल्स जैसे वाउचर आदि नहीं मिले। जिसकी वजह से संदेह गहराता चला गया। इसके बाद एक विस्तृत जांच शुरू की गई।
बैंक की तरफ से सीबीआई को की गई शिकायत में बताया गया है कि दिपांशी ने 6 अन्य अधिकारियों के लॉग-इन आइडी के जरिए अनाधिकृत ट्रांजैक्शन किया है। बैंक का आरोप है कि ट्रांजैक्शन वाउचर को नष्ट कर दिया गया है। वहीं मोबाइल अलर्ट लिंक को भी डिस्टर्ब किया गया है। प्राथमिक जांच में एफडी के साथ भी फ्रॉड का मामला सामने आया।
कुछ मामलों में यह भी आरोप लगाया गया कि ज्वाइंट होल्डिंग में अकाउंट होल्डर्स के डीटेल्स बदल दिए गए।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।