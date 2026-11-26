680 दिन की FD पर PNB दे रहा 7.55% तक ब्याज, ₹5 लाख और ₹10 लाख जमा करने पर कितना होगा फायदा?
मुख्य बातें
- FD Rates PNB: इस स्कीम की अवधि 680 दिन यानी करीब 1 साल 10 महीने 10 दिन है
- खास बात यह है कि सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है
अगर आप बैंक में पैसा जमा करके सुरक्षित और निश्चित रिटर्न पाना चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की 680 दिन की स्पेशल एफडी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। इस एफडी में सामान्य ग्राहकों को 6.80 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिकों को 7.30 प्रतिशत और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.55 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम की अवधि 680 दिन यानी करीब 1 साल 10 महीने 10 दिन है। खास बात यह है कि सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है।
किसे कितना मिलेगा ब्याज
- सामान्य ग्राहक को 680 दिन की स्पेशल एफडी पर 6.80% सालाना ब्याज मिलेगा।
- वरिष्ठ नागरिक को 680 दिन की स्पेशल एफडी पर 7.30% सालाना ब्याज मिलेगा।
- सुपर सीनियर सिटीजन को 680 दिन की स्पेशल एफडी पर 7.55% सालाना ब्याज मिलेगा।
5 लाख रुपये की FD पर कितना मिलेगा?
680 दिन की अवधि और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर अनुमानित गणना के हिसाब से सामान्य ग्राहक को करीब 5 लाख 67 हजार 965 रुपये मिलेंगे। वहीं वरिष्ठ नागरिक को करीब 5 लाख 73 हजार 187 रुपये मिलेंगे। सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख 75 हजार 811 रुपये मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे।
10 लाख रुपये जमा करने पर कितना मिलेगा?
सामान्य ग्राहक: करीब 11.36 लाख रुपये यानी करीब 1.36 लाख का फायदा।
वरिष्ठ नागरिक: करीब 11.46 लाख रुपये यानी करीब 1.46 लाख का फायदा।
सुपर सीनियर सिटीजन: करीब 11.51 लाख रुपये यानी करीब 1.51 लाख का फायदा।
क्या ऑनलाइन खोल सकते हैं एफडी
PNB ग्राहक इस एफडी को बैंक की शाखा में जाए बिना भी खोल सकते हैं। इसके लिए तीन विकल्प उपलब्ध हैं।
1. PNB One मोबाइल बैंकिंग ऐप: ग्राहक बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए FD बुक कर सकते हैं।
2. इंटरनेट बैंकिंग: PNB के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल ibanking.pnb.bank.in पर जाकर फिक्स्ड डिपॉजिट बुक किए जा सकते हैं।
3. व्हाट्सएप बैंकिंग: ग्राहक 9264092640 पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं (लागू शर्तों के अधीन)।
अधिक जानकारी के लिए, PNB की वेबसाइट pnb.bank.in पर जाएं या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 1800 और 1800 2021 पर कॉल करें।
एफडी में पैसा लगाने से पहले किन बातों का रखें ध्यान
एफडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है। ब्याज से होने वाली वास्तविक कमाई आपकी टैक्स स्लैब और लागू टीडीएस नियमों पर निर्भर करेगी। इसके अलावा समय से पहले एफडी तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने और दूसरी शर्तों की जानकारी भी जरूर लें।
(Disclaimer: मैच्योरिटी की रकम अनुमानित है। वास्तविक रकम बैंक के कैल्कुलेशन और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें