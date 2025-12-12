नए CEO की ज्वाइनिंग से झूमे इस कंपनी के निवेशक, शेयर खरीदने की मच गई होड़, करीब 6% तक उछला भाव
PNB हाउसिंग फाइनेंस के शेयर शुक्रवार को डिमांड में रहे। बता दें कि कंपनी ने अजेय कुमार शुक्ला को पांच साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया है, जो 18 दिसंबर (गुरुवार) से प्रभावी होगा।
PNB housing finance share price: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन PNB हाउसिंग फाइनेंस के शेयर डिमांड में रहे। ट्रेडिंग के दौरान शेयर में करीब 6 पर्सेंट का उछाल आया। यह तेजी ऐसे समय में आई जब PNB हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी ने अजेय कुमार शुक्ला को पांच साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया है, जो 18 दिसंबर (गुरुवार) से प्रभावी होगा। शुक्ला की नियुक्ति पूर्व CEO गिरीश कौसगी के जाने के बाद हुई है। गिरीश ने IIFL होम फाइनेंस में लीडरशिप रोल लेने के लिए 28 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था।
30 साल से ज्यादा का अनुभव
52 साल के अजेय कुमार शुक्ला के पास हाउसिंग और मॉर्गेज फाइनेंस में 30 से ज्यादा सालों का अनुभव है। वह अभी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस में चीफ बिजनेस ऑफिसर के पद पर हैं। वह पिछले 16 सालों से वहां काम कर रहे हैं। उन्होंने टाटा कैपिटल में क्रेडिट, रिस्क, वैल्यूएशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का भी नेतृत्व किया है। पहले उन्होंने ICICI बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस के मॉर्गेज डिवीजनों में भी अहम पदों पर काम किया है। अजेय कुमार शुक्ला की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने MBA किया है और अपने करियर की शुरुआत LIC हाउसिंग फाइनेंस से की थी और वहां 7 साल तक काम किया। अजेय कुमार शुक्ला की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को प्रीमियम-होम लेंडिंग सेगमेंट में बैंकों से बढ़ते कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है।
शेयर का परफॉमेंस
PNB हाउसिंग फाइनेंस के शेयर की बात करें तो यह करीब 5 पर्सेंट चढ़कर 937.45 रुपये पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,141.85 रुपये और 52 हफ्ते का लो 746.10 रुपये है। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, भारत की तीसरी सबसे बड़ी ‘हाउसिंग फाइनेंस’ कंपनी है।