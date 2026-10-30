PNB Fraud: सेविंग अकाउंट-FD से गायब हुए पैसे, अब ग्राहकों के लिए बैंक का बड़ा बयान

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PNB Fraud Case: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ग्रेटर नोएडा ब्रांच में अकाउंट होल्डर्स के पैसे गायब होने का मामला सामने आने के बाद बैंक ने बड़ा बयान दिया है। बैंक ने कहा है कि जिन ग्राहकों के पैसे के साथ गड़बड़ी हुई है और जिनके क्लेम सही पाए जाएंगे, उन्हें उनका पूरा पैसा वापस किया जाएगा। बैंक के मुताबिक, अब तक तीन ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इन ग्राहकों को कुल 43 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। बाकी शिकायतों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। दरअसल, ग्रेटर नोएडा की इस ब्रांच के करीब दो दर्जन ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि उनके सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से बिना जानकारी के पैसे निकाल लिइ गए। कई ग्राहकों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं मिली कि उनके खाते से इतनी बड़ी रकम कब और कैसे गायब हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए PNB ने जांच शुरू कर दी है।

बैंक ने क्या कहा बैंक का कहना है कि शिकायतों की जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि कितने पैसों की गड़बड़ी हुई है और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। बैंक ने यह भी कहा है कि वह जांच में संबंधित अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहा है।

कैसे सामने आया गड़बड़ी का मामला बता दे कि इस मामले में कस्टमर श्रीचंद और दूसरे अकाउंट होल्डर्स की शिकायत के बाद अज्ञात बैंक कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा आपराधिक विश्वासघात यानी भरोसे का गलत फायदा उठाकर पैसे की गड़बड़ी करने से जुड़ी है। शिकायत के मुताबिक, अब तक 21 लोगों ने अपने खातों से कुल 11 करोड़ 24 लाख रुपये से ज्यादा की रकम गायब होने की बात कही है। इनमें दो ऐसे ग्राहक भी हैं, जिनका नुकसान एक-एक करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि, लोकल अकाउंट होल्डर्स का दावा है कि इस पूरे मामले में करीब 35 करोड़ रुपये तक की गड़बड़ी हो सकती है। आरोप है कि सेविंग अकाउंट, FD और म्यूचुअल फंड में जमा पैसे भी प्रभावित हुए हैं।

किसी के 1.16 करोड़ तो किसी के 87 लाख रुपये गायब ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में रहने वाले श्रीचंद ने आरोप लगाया है कि उनकी FD से करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपये गायब हो गए। वहीं, दूसरे ग्राहक बिजेंद्र सिंह का कहना है कि उनके सेविंग अकाउंट में पहले करीब 87 से 88 लाख रुपये जमा थे, लेकिन अब खाते में सिर्फ 1 लाख रुपये ही दिखाई दे रहे हैं। बिजेंद्र सिंह किसान हैं और उनका कहना है कि इस रकम में उन्हें अथॉरिटी से मिला मुआवजा भी शामिल था। इसी तरह हनीफ खान ने अपने खाते से करीब 39 लाख रुपये गायब होने का आरोप लगाया है। वहीं, जाकिर का कहना है कि उनके खाते से 9.5 लाख रुपये गायब हो गए, जबकि उन्हें पैसे निकलने का कोई मैसेज या ट्रांजैक्शन अलर्ट भी नहीं मिला।

बैंक कर्मचारियों पर कार्रवाई, जांच जारी गौतमबुद्ध नगर के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर राम विनोद कुमार ने PTI को बताया कि खाताधारकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, बैंक प्रबंधन ने भी ग्राहकों को उनकी शिकायतों का समाधान करने का भरोसा दिया है। इस मामले में ब्रांच मैनेजर समेत कई बैंक कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, पुलिस की तरफ से आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।