PNB के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंक ने घटा दिए ये रेट, सस्ता हुआ EMI
PNB Rate Cut: सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। RBI द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट (bps) की कटौती के ठीक अगले दिन PNB ने अपना रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) घटा दिया। बैंक ने शनिवार, 6 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसका RLLR 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया गया है। हालांकि बैंक ने यह भी साफ किया कि MCLR और बेस रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
क्या है डिटेल
दरअसल, RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से रेपो रेट को 25 bps घटाकर 5.25% कर दिया। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली छह सदस्यीय समिति ने ‘न्यूट्रल स्टांस’ बरकरार रखा, जिससे आगे भी ब्याज दरों में राहत मिलने की गुंजाइश बनी हुई है। फरवरी 2025 से यह RBI की चौथी रेपो कट है। अगस्त और अक्टूबर में बैंक ने दरें स्थिर रखी थीं, लेकिन अब महंगाई को काबू में देखते हुए रेट कट की वापसी हुई है।
PNB ने क्या कहा
PNB की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि RBI की रेपो कटौती के बाद बैंक ने अपना RLLR तुरंत प्रभाव से संशोधित कर दिया। RLLR में यह 25 bps की कटौती सीधे ग्राहकों की EMI पर असर डालेगी, लेकिन सिर्फ उन ग्राहकों पर जिनके होम लोन रेपो-लिंक्ड फ्लोटिंग दर पर चल रहे हैं। चूंकि RLLR का रीसेट पीरियड आमतौर पर तीन महीने का होता है, इसलिए जिन ग्राहकों की EMI अक्टूबर में रीसेट हुई थी, उन्हें राहत जनवरी 2026 से मिलेगी।
इन बैंकों ने भी की है कटौती
PNB से पहले बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक भी अपने रेपो-लिंक्ड दरों में कटौती कर चुके हैं। इंडियन बैंक ने अपना RLLR 8.20% से घटाकर 7.95% कर दिया है। बता दें कि RBI ने अक्टूबर 2019 में सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि रिटेल लोन को किसी बाहरी बेंचमार्क—जैसे रेपो रेट—से लिंक करना अनिवार्य होगा। ऐसे में, रेपो रेट में कटौती होते ही होम लोन वाली EMI के सस्ती होने का रास्ता साफ हो जाता है।