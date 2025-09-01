PNB और बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से सस्ता हो गया लोन

दोनों बैंकों ने MCLR (मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट्स) में कटौती की है, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलने वाली है। बता दें कि दोनों बैंकों के लिए संशोधित दरें 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

Bank News: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। सितंबर 2025 की शुरुआत में पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लोन पर ब्याज दरें घटा दी हैं। दोनों बैंकों ने MCLR (मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट्स) में कटौती की है, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलने वाली है। बता दें कि दोनों बैंकों के लिए संशोधित दरें 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

क्या है डिटेल पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने MCLR में संशोधन किया है, जिससे MCLR से जुड़े ऋण लेने वालों को कुछ राहत मिली है। PNB ने अपनी MCLR में 15 आधार अंकों तक की कटौती की है, जबकि BoI ने ओवरनाइट अवधि को छोड़कर सभी अवधियों में दरों में 5 से 15 आधार अंकों की कमी की है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 6 अगस्त, 2025 को अपनी मौद्रिक नीति (MPC) बैठक में रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने के बावजूद, इन दोनों बैंकों ने सितंबर 2025 में अपनी उधार दरों में कमी की है।