PNB Bank of India reduce lending rates in September 2025 know revised MCLR rates PNB और बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से सस्ता हो गया लोन, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PNB Bank of India reduce lending rates in September 2025 know revised MCLR rates

PNB और बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से सस्ता हो गया लोन

दोनों बैंकों ने MCLR (मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट्स) में कटौती की है, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलने वाली है। बता दें कि दोनों बैंकों के लिए संशोधित दरें 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 05:45 PM
share Share
Follow Us on
PNB और बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से सस्ता हो गया लोन

Bank News: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। सितंबर 2025 की शुरुआत में पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लोन पर ब्याज दरें घटा दी हैं। दोनों बैंकों ने MCLR (मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट्स) में कटौती की है, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलने वाली है। बता दें कि दोनों बैंकों के लिए संशोधित दरें 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

क्या है डिटेल

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने MCLR में संशोधन किया है, जिससे MCLR से जुड़े ऋण लेने वालों को कुछ राहत मिली है। PNB ने अपनी MCLR में 15 आधार अंकों तक की कटौती की है, जबकि BoI ने ओवरनाइट अवधि को छोड़कर सभी अवधियों में दरों में 5 से 15 आधार अंकों की कमी की है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 6 अगस्त, 2025 को अपनी मौद्रिक नीति (MPC) बैठक में रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने के बावजूद, इन दोनों बैंकों ने सितंबर 2025 में अपनी उधार दरों में कमी की है।

क्या होता है MCLR रेट?

बता दें कि MCLR एक बेंचमार्क रेट होता है जिसे बैंक यह तय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि होम लोन, पर्सनल लोन या ऑटो लोन जैसे फ़्लोटिंग रेट लोन पर ग्राहकों से कितना ब्याज लिया जाएगा। जब MCLR घटता है, तो लोन की EMI भी कम हो जाती है और उधार लेने वालों पर चुकाने का बोझ हल्का हो जाता है। हालांकि, अब नए लोन पर MCLR लागू नहीं होता है। नए फ्लोटिंग रेट लोन को EBLR (बाहरी बेंचमार्क उधार दर) से जोड़ा जाता है। बैंकों के पास यह विकल्प भी होता है कि पुराने MCLR ग्राहकों को चाहें तो EBLR पर शिफ्ट कर दें।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।