कंपनी का नेट प्रॉफिट Q1 में हुआ लगभग दोगुना, निवेशक खुश, शेयरों में लगा 10% का अपर सर्किट

पीएन गाडगिल (PN Gadgil) के शेयरों में मंगलवार को अपर सर्किट लगा है। 10 प्रतिशत की उछाल के बाद दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 602 रुपये के लेवल पर बीएसई में पहुंच गया। बता दें, जब कंपनी का आईपीओ आया था। तब इश्यू प्राइस 480 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था।

कंपनी के तिमाही नतीजों से गदगद निवेशक पीएन गाडगिन के शेयरों में आज अपर सर्किट तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद लगा है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि जून तिमाही के दौरान कुल EBITDA सालाना आधार पर 71.50 प्रतिशत बढ़ा था। इस बार यह 71.50 करोड़ रुपये रहा है।

नेट प्रॉफिट हुआ दोगुना इस सोने का कारोबार करने वाली कंपी का नेट प्रॉफिट बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में इस बार 96.30 प्रतिशत बढ़ा है। जून तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 69.30 करोड़ रुपये रहा था। अप्रैल से जून के दौरान कंपनी का रेवन्यू 1714.50 करोड़ रुपये रहा है।

जुलाई के महीने में कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट साझा किया था। इस रिपोर्ट के जरिए कंपनी ने बताया कि रिटेल सेगमेंट में उनका ग्रोथ सालाना आधार पर 19.4 प्रतिशत रहा है। कंपनी के पूरे रेवन्यू में रिटेल सेगमेंट की हिस्सेदारी 70.30 प्रतिशत रही है।

ई-कॉमर्स बिजनेस में जून तिमाही के दौरान 126 प्रतिशत की बढ़ोतरी सालाना आधार पर हुई है। कंपनी के बिजनेस में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत की है। बता दें, पीएन गाडगिल के फ्रेंचाइजी ऑपरेशन्स में 109 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। ई-कॉमर्स का योगदान 15.70 प्रतिशत रहा है।

1 साल में कैसा रहा है प्रदर्शन? बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि कंपनी के शेयरों में 3 महीने के दौरान 18 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।