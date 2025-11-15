Hindustan Hindi News
PM-KISAN की 21वीं किस्त 19 नवंबर को होगा जारी, किसान जल्द से जल्द करवा लें यह काम

संक्षेप: PM-KISAN 21st instalment Date: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पीएम किसान योजना की नई किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। 

Sat, 15 Nov 2025 11:41 AMTarun Pratap Singh भाषा
PM-KISAN 21st instalment Date: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पीएम किसान योजना की नई किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। योग्य किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्त जारी की जाती है। बता दें, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। कंपनी ने पहली बार 24 फरवरी 2019 को किस्त जारी की थी।

11 करोड़ किसानों को मिल चुके हैं 3.70 लाख करोड़

पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इस योजना के शुरू होने से लेकर अबतक 20 किस्त जारी की जा चुकी है।

अगस्त में जारी हुई थी 20वीं किस्त

पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अग्सत 2025 को जारी हुआ था। तब केंद्र सरकार की तरफ से 20500 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। देशभर के 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खाते में यह पैसा सीधा ट्रांसफर हुआ था।

e-KYC करवाना जरूरी

किसानों को 21वीं किस्त के लिए e-KYC जरूरी है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। किसी भी जनसेवा केंद्र से ई-केवाईसी करवाई जा सकती है।

1. ओटीपी आधारित - ई-केवाईसी

2. बायोमेट्रिक - ई-केवाआईसी

3. फेस आधारित - ई-केवाआईसी

ऐसे चेक करें अपनी पात्रता

पीएम किसान योजना की पात्रता चेक करने के लिए pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर पात्र किसान डीटेल्स चेक कर सकते हैं। किसान देख लें कि इंस्टॉलमेंट अप्रूव हुआ कि नहीं।

