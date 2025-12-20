Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़pm viksit bharat rozgar yojana youth securing first formal job will receive an incentive of up to 15000 rs disbursed
नौकरी पर ₹15000 दे रही मोदी सरकार, दो किस्तों में भेजी जाएगी रकम, चेक करें डिटेल

संक्षेप:

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य दो वर्षों की अवधि में पूरे देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का खर्च 99,446 करोड़ रुपये है।

Dec 20, 2025 02:54 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है। इस योजना के तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी। योजना में पहली किस्त 6 महीने बाद सीधे आधार-सीडेड बैंक खाते में जमा होगी तो दूसरी किस्त 12 महीने बाद एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट में रखी जाएगी। आइए योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

जुलाई में हुई थी लॉन्चिंग

केंद्र सरकार ने इसी साल योजना को लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और ग्रामीण उद्यमों सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार संबंधी योग्यता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इस योजना के लाभ 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 31 जुलाई 2027 को समाप्त होने वाली दो वर्षीय पंजीकरण अवधि के दौरान सृजित नौकरियों पर लागू होंगे। इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों की अवधि में पूरे देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का बजटीय खर्च 99,446 करोड़ रुपये है।

योजना के दो हिस्से

इस सरकारी योजना के दो हिस्से हैं। योजना के भाग 'ए' के तहत मौजूदा और नए दोनों प्रतिष्ठानों के पहली बार नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को एक महीने के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 15000 रुपये है। यह प्रोत्साहन राशि रोजगार के पहले वर्ष के दौरान दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त, जो 7500 रुपये तक होगी, लगातार छह महीने के रोजगार के बाद दी जाएगी। दूसरी किस्त के लिए पात्रता 12 महीने के रोजगार के पूरा होने और निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्राप्त होगी। भाग 'बी' के तहत नियोक्ताओं को कम से कम 6 महीने तक बनाए गए प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के लिए प्रति माह 3000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

