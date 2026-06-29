PM-Vidyalaxmi Scheme: मोदी सरकार की इस स्कीम से नहीं रुकेगी आपके बच्चों की पढ़ाई, बैंक बिना गारंटी दे रहे लोन
मुख्य बातें
- देशभर में करीब 4.99 लाख छात्रों ने एजुकेशन लोन के लिए आवेदन किया, जिनमें से बड़ी संख्या में छात्रों को लोन मंजूर हो चुका है
- अब तक ₹59,083 करोड़ से अधिक के एजुकेशन लोन मंजूर किए जा चुके हैं
CUET-UG का रिजल्ट आते ही रामलाल की बिटिया के चेहरे खिल उठे। उसका सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का था। बिटिया की इस उपलब्धि पर परिवार खुश तो था, लेकिन मायूस भी। परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि लड़की को इन यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। तभी रामलाल की नजर CUET-UG के स्कोर कार्ड पर नीचे दिए गए एक बॉक्स में लिखे बोल्ड लेटर पर पड़ी। अब खुश होने के बारी उनकी थी। बेटी को बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना अब सच में पूरा लगने लगा था। बॉक्स में मोदी सरकार की पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के बारे बताया गया था। आइए जानें कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना क्या है? इसमें आवेदन कैसे किया जाता है?
PM-Vidyalaxmi भारत सरकार की एक डिजिटल स्कीम है, जिसके तहत छात्र एक ही पोर्टल से एजुकेशन लोन और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र सरकार के पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देशभर में करीब 4.99 लाख छात्रों ने एजुकेशन लोन के लिए आवेदन किया, जिनमें से बड़ी संख्या में छात्रों को लोन मंजूर हो चुका है। पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड के अनुसार अब तक ₹59,083 करोड़ से अधिक के एजुकेशन लोन मंजूर किए जा चुके हैं।
4 लाख से ज्यादा छात्रों तक पहुंचा लोन का पैसा
आंकड़ों के मुताबिक 4.06 लाख से अधिक छात्रों को एजुकेशन लोन का वितरण किया जा चुका है और उनके खातों में कुल ₹15,919 करोड़ से ज्यादा राशि पहुंच चुकी है। यह दिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एजुकेशन लोन की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज और आसान हुई है। पोर्टल पर छात्र एक ही आवेदन फॉर्म भरकर कई बैंकों में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ब्याज सब्सिडी से छात्रों को बड़ी राहत
PM-Vidyalaxmi सिर्फ लोन दिलाने तक सीमित नहीं है। योजना के तहत पात्र छात्रों को ब्याज सब्सिडी का भी लाभ मिल रहा है। डैशबोर्ड के अनुसार 4.15 लाख से ज्यादा छात्रों को ब्याज सब्सिडी का फायदा मिला है, जबकि सरकार अब तक ₹892.94 करोड़ की ब्याज सहायता दे चुकी है। इसके अलावा डिजिटल रुपया वॉलेट के जरिए भी सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है।
बिना गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी के मिल सकता है लोन
PM-Vidyalaxmi योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बिना गारंटर और बिना कोलैटरल (संपत्ति गिरवी) के एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाता है। 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर सरकार 75% तक क्रेडिट गारंटी भी देती है, जिससे बैंकों के लिए लोन देना आसान हो जाता है।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए कैसे करें अप्लाई?
स्टेप 1: रजिस्ट्रेशन PM-Vidyalaxmi पोर्टल पर छात्र को अपना अकाउंट बनाना होगा।
स्टेप 2: कॉमन एजुकेशन लोन फॉर्म भरें कोर्स, संस्थान, फीस और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 3: बैंक चुनकर आवेदन करें अपनी जरूरत और पात्रता के अनुसार बैंक का चयन कर लोन आवेदन जमा करें।
लोन मंजूर होने के बाद
- बैंक आवेदन की स्थिति पोर्टल पर अपडेट करेगा।
- छात्र अपने डैशबोर्ड पर स्टेटस देख सकेंगे।
- लोन मंजूर और डिस्बर्स्ड होने के बाद पात्र छात्रों को ब्याज सब्सिडी के लिए सूचना SMS, Email या WhatsApp से मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें