PM Narendra Modi urges states to cooperate GST reforms set to bring double benefits GST पर अब PM मोदी ने राज्यों से की अपील, दिवाली तक सस्ती होंगी ये चीजें!, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PM Narendra Modi urges states to cooperate GST reforms set to bring double benefits

GST पर अब PM मोदी ने राज्यों से की अपील, दिवाली तक सस्ती होंगी ये चीजें!

मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जीएसटी कानून में सुधार के प्रस्ताव की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, ''हमारे लिए सुधार का अर्थ सुशासन को आगे बढ़ाना है।''

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 03:54 PM
share Share
Follow Us on
GST पर अब PM मोदी ने राज्यों से की अपील, दिवाली तक सस्ती होंगी ये चीजें!

GST Reforms: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि केंद्र ने नेक्स्ट जेनरेशन के जीएसटी सुधारों का मसौदा राज्यों को दे दिया है और दिवाली से पहले प्रस्ताव को लागू करने के लिए उनका सहयोग मांगा गया है। उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ ही छोटे और बड़े व्यवसायों को भी लाभ होगा।

क्या है डिटेल

प्रधानमंत्री ने दो एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र जीएसटी कानून को सरल बनाने और कर दरों में संशोधन करने का इरादा रखता है। बता दें कि मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जीएसटी कानून में सुधार के प्रस्ताव की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, ''हमारे लिए सुधार का अर्थ सुशासन को आगे बढ़ाना है।'' उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''आने वाले महीनों में हम कई बड़े सुधार करने जा रहे हैं, ताकि लोगों का जीवन और व्यवसाय करना आसान हो जाए।'' केंद्र जीएसटी में ''अगली पीढ़ी का सुधार'' ला रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘इस दिवाली लोगों को जीएसटी सुधार से दोहरा बोनस मिलेगा।’’

राज्यों को भेजा गया प्रस्ताव

मोदी ने कहा कि केंद्र ने जीएसटी सुधार का मसौदा प्रस्ताव राज्यों को भेज दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि सभी राज्य केंद्र सरकार की पहल में सहयोग करेंगे।’’ उन्होंने राज्यों से इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया, ताकि दिवाली का त्योहार और भी शानदार हो। उन्होंने कहा कि इस सुधार का मकसद जीएसटी को सरल बनाना और दरों में संशोधन करना है।

वर्तमान जीएसटी दरें क्या हैं? क्या प्रस्तावित है?

बता दें कि कि इस 15 अगस्त को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र अपनी कर व्यवस्था को सरल बनाने और मौजूदा जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की योजना बना रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दर के 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के मौजूदा कर स्लैब को खत्म करने और केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी दर रखने का प्रस्ताव दिया है। सरकार 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब के तहत आने वाली 90 प्रतिशत वस्तुओं पर टैक्स में कटौती करके इसे 18 प्रतिशत तक लाने की भी योजना बना रही है। इसी प्रकार, 12 प्रतिशत स्लैब वाली वस्तुओं को 5 प्रतिशत स्लैब में लाने का प्रस्ताव है।

ये आइटम्स होंगे सस्ते

17 अगस्त, 2025 तक, भारत में सोने और चांदी जैसी वस्तुओं को छोड़कर, अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभावी जीएसटी दर स्लैब क्रमशः 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं। शराब जैसी अन्य वस्तुएं आबकारी विभाग के अंतर्गत आती हैं, जबकि सरकार सिगरेट और लग्जरी कारों पर भी अतिरिक्त कर दरें लगाती है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से कृषि, कपड़ा, उर्वरक, नवीकरणीय ऊर्जा, मोटर वाहन, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, निर्माण, परिवहन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है।

हालांकि, तंबाकू और पान मसाला जैसी "पाप-विरोधी वस्तुओं" को 40 प्रतिशत के नए कर स्लैब में डालने का प्रस्ताव है। यह विशेष दर तंबाकू सहित केवल सात वस्तुओं पर लागू होगी। हीरे और कीमती पत्थरों जैसे श्रम-प्रधान और निर्यात-आधारित उत्पादों पर समान दर से कर लगता रहेगा। इस बीच, पेट्रोलियम उत्पाद संशोधित जीएसटी व्यवस्था से बाहर रहेंगे।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।