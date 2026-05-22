Melody चर्चा के बीच इस कंपनी का शेयर 3 दिन में 15% चढ़ा, निवेशक कर रहे हैं एक बड़ी भूल
मेलोडी टॉफी का उत्पादन पारले प्रोडक्ट्स की तरफ से किया जाता है। कंपनी फिलहाल शेयर प्राइस में लिस्ट नहीं। पीएम ने पिछले दिनों Melody टॉफी को इटली की पीएम को गिफ्ट किया था।
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर शेयर बाजार तक एक टॉफी की खूब चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं Melody टॉफी की। पीएम नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते 5 देशों की यात्रा पर थे। अपने यात्रा के आखिरी चरण में पीएम नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। वहां की राजधानी रोम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान में पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को Melody टॉफी गिफ्ट किया था। जिसके बाद शेयर बाजार में पारले इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिल रही है। हालांकि, Melody टॉफी का पारले इंडस्ट्रीज से कोई सम्बंध नहीं है।
तीन कारोबारी दिन के दौरान कंपनी के शेयरों में 15% की तेजी
आज शुक्रवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 5.78 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पारले इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 3 कारोबारी दिन के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
लोग गलत पारले इंडस्ट्रीज से कर रहे जुड़ाव
पारले इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1983 में हुई थी। बाद में एक्सप्रेस बॉटलर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर पारले सॉफ्टेवेयर लिमिटेड हो गया था। मौजूदा समय में कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और पेपर वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी का काम करती है। लेकिन Melody चर्चा की वजह से अब निवेशकों की नजर कंपनी पर है।
कौन बनाता है Melody
मेलोडी टॉफी का उत्पादन पारले प्रोडक्ट्स लिमिटेड करती है। कंपनी की शुरुआत 1929 में चौहान परिवार ने की थी। मौजूदा समय में यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है। बता दें, यह एक निजी FMCG कंपनी है।
मेलोनी ने Melody टॉफी के लिए पीएम मोदी का जताया आभार
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। इसी वीडिया में जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम का इस टॉफी के लिए शुक्रिया कहते हुए दिखाई दे रही हैं। बता दें, सबसे पहले ‘मेलोडी’ की चर्चा 2023 में हुई थी। यह शब्द इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने दिसंबर 2023 में कॉप मीटिंग के बाद हुई मुलाकात के लिए सोशल मीडिया पर प्रयोग किया था। जिसके बाद से दोनों नेता जब भी मिलते है सोशल मीडिया Melody नाम से पटा रहता है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।