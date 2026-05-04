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वेतन आयोग पर PM मोदी ने किया था बड़ा ऐलान, अब सरकारी कर्मचारियों को बंपर बोनस

May 04, 2026 04:21 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत से वहां के राज्य कर्मचारियों को पीएम नरेंद्र मोदी का वादा याद हो रहा होगा। पीएम मोदी ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने वादा चुनावी जनसभा में किया था। वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को अधिक सैलरी मिलने लगेगी। 

वेतन आयोग पर PM मोदी ने किया था बड़ा ऐलान, अब सरकारी कर्मचारियों को बंपर बोनस

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस समय 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की खूब चर्चा हो रही है। आयोग भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। पिछले दिनों बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी। इन चर्चाओं के बीच बंगाल के कर्मचारियों को भी जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बंगाल विधानसभा चुनाव (Bengal Electioon Result) के दौरान सरकारी कर्मचारियों से राज्य में 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू करने की गारंटी थी। अब आज 4 मई को जब चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं तब बंगाल में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसे में भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल के कर्मचारियों 7वें वेतन आयोग का तोहफा जल्द मिल सकता है।

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पीएम नरेंद्र मोदी ने पे कमिशन को लेकर क्या किया था वादा

विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पुरबा मिदनापुर में एक जनसभा में भाषण देते हुए कहा था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते हुए 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री ने बंगाल में प्रचार के दौरान 6 गारंटी की बात कही थी। इसी गारंटी में आखिरी नंबर पर 7वां वेतन आयोग से जुड़ा आश्वासन भी था।

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बंगाल के कर्मचारियों को मिलेगी अधिक सैलरी

मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अधार पर तनख्वाह मिलती है। ऐसे में अगर राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी मिलती है। तो राज्य कर्मचारियों को इसका बंपर फायदा होगा। देखना होगा कि बंगाल की नई सरकार कब 7वें वेतन आयोग का गठन करती है। साथ ही बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलना शुरू होगा।

8वें वेतन आयोग पर निगाह (8th pay commission latest updates)

केंद्रीय कर्मचारियों की इस समय 8वें वेतन आयोग पर निगाह टिकी हुई है। NC-JCM ने पिछले दिनों दिल्ली में वेतन आयोग के साथ एक बड़ी बैठक की थी। इस मीटिंग में कर्मचारी संगठनों ने सैलरी बढ़ाने, रिटायरमेंट, फिटमेंट फैक्टर्स आदि पर अपने डिमांड को वेतन आयोग से अवगत कराया। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। इस पे कमीशन के पास 18 महीने का समय है।

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राज्य और केंद्र सरकार का वेतन आयोग एक ही रहे यह जरूरी नहीं है। केरल में इस समय 11वां वेतन आयोग लागू है। जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी दे रही है। राज्य अपने बजट के हिसाब से वेतन आयोग से जुड़ा फैसला करती हैं। बंगाल में इस समय 6वां वेतन आयोग लागू है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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