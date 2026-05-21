पीएम मोदी ने कहा सोना नहीं खरीदो! दाम ₹7000 बढ़ गए, पेट्रोल-डीजल की बचत करो! तेल महंगा हो गया, और अब LPG...

LPG Rates Today: 10 मई को जब पीएम ने किसी भी मौके पर एक साल तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल-डीजल और गैस की बचत करने, गैरजरूरी यात्राएं नहीं करने की अपील की थी। इसके बाद सोना, पेट्रोल और डीजल महंगे हो चुके हैं। क्या अब LPG की बारी है?

पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की तो गोल्ड के दाम करीब 7000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गए। पेट्रोल-डीजल की बचत करने को कहा तो दोनों के दाम दो बार में करीब 4-4 रुपये बढ़ गए। पहले ही गैस बचाने को कहा तो इसके बाद से एलपीजी के दाम तो नहीं बढ़े, अलबत्ता हर दिन सप्लाई 4 लाख बैरल कम हो रही है।

बता दें 10 मई को जब पीएम ने किसी भी मौके पर एक साल तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल-डीजल और गैस की बचत करने, गैरजरूरी यात्राएं नहीं करने की अपील की तो इससे पहले 8 मई को 24 कैरेट सोना 151078 रुपये पर बंद हुआ था। 20 मई 2026 को 158555 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

अभी एलपीजी की किल्ल्त दूर करने के लिए क्या कर रही सरकार भारत फिर से होर्मुज के रास्ते अपने समुद्री शिप भेजकर तेल लाने की तैयारी कर रहा है। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार होगा जब भारत इस खतरनाक रास्ते से अपने पोत भेजेगा। असल में वहां युद्ध और खतरे की वजह से सामान्य तेल आपूर्ति बहुत कम हो गई है।

कुछ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि योजनाएं अंतिम चरण में हैं और जैसे ही सरकार से अंतिम मंजूरी मिलेगी, पोत इस होर्मुज को पार करने का प्रयास शुरू कर देंगे। यह चर्चाएं पूरी तरह निजी हैं, इसलिए उन्होंने इनके समय या तेल की मात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

नौसेना से मंजूरी मिलने का इंतजार : एक सूत्र ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) भारतीय नौसेना से मंजूरी मिलने और तेल रिफाइनरियों से व्यापार मिलते ही फारस की खाड़ी में वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

होर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% (पांचवां हिस्सा) तेल गुजरता है। लेकिन फरवरी के अंत में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला तीसरा बड़ा देश है। इसलिए इस रास्ते के बंद होने से भारत को तेल मिलने में दिक्कत आ रही है और कीमतें भी बढ़ी हैं।

आज क्या एलपीजी सिलेंडर के रेट नई दिल्ली में इंडेन का घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 913 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 3071.50 रुपये का है। इंदौर में घरेलू सिलेंडर 941 रुपये का है और कमर्शियल 3176.5 रुपये का। इंडेन के मुताबिक पटना में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1011 रुपये का है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज 3361 रुपये हैं। रायपुर में घरेलू सिलेंडर 984.5 रुपये और कमर्शियल 3294.5 रुपये में है।