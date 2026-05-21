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पीएम मोदी ने कहा सोना नहीं खरीदो! दाम ₹7000 बढ़ गए, पेट्रोल-डीजल की बचत करो! तेल महंगा हो गया, और अब LPG...

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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LPG Rates Today: 10 मई को जब पीएम ने किसी भी मौके पर एक साल तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल-डीजल और गैस की बचत करने, गैरजरूरी यात्राएं नहीं करने की अपील की थी। इसके बाद सोना, पेट्रोल और डीजल महंगे हो चुके हैं। क्या अब LPG की बारी है?

पीएम मोदी ने कहा सोना नहीं खरीदो! दाम ₹7000 बढ़ गए, पेट्रोल-डीजल की बचत करो! तेल महंगा हो गया, और अब LPG...

पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की तो गोल्ड के दाम करीब 7000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गए। पेट्रोल-डीजल की बचत करने को कहा तो दोनों के दाम दो बार में करीब 4-4 रुपये बढ़ गए। पहले ही गैस बचाने को कहा तो इसके बाद से एलपीजी के दाम तो नहीं बढ़े, अलबत्ता हर दिन सप्लाई 4 लाख बैरल कम हो रही है।

बता दें 10 मई को जब पीएम ने किसी भी मौके पर एक साल तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल-डीजल और गैस की बचत करने, गैरजरूरी यात्राएं नहीं करने की अपील की तो इससे पहले 8 मई को 24 कैरेट सोना 151078 रुपये पर बंद हुआ था। 20 मई 2026 को 158555 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

अभी एलपीजी की किल्ल्त दूर करने के लिए क्या कर रही सरकार

भारत फिर से होर्मुज के रास्ते अपने समुद्री शिप भेजकर तेल लाने की तैयारी कर रहा है। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार होगा जब भारत इस खतरनाक रास्ते से अपने पोत भेजेगा। असल में वहां युद्ध और खतरे की वजह से सामान्य तेल आपूर्ति बहुत कम हो गई है।

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कुछ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि योजनाएं अंतिम चरण में हैं और जैसे ही सरकार से अंतिम मंजूरी मिलेगी, पोत इस होर्मुज को पार करने का प्रयास शुरू कर देंगे। यह चर्चाएं पूरी तरह निजी हैं, इसलिए उन्होंने इनके समय या तेल की मात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

नौसेना से मंजूरी मिलने का इंतजार : एक सूत्र ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) भारतीय नौसेना से मंजूरी मिलने और तेल रिफाइनरियों से व्यापार मिलते ही फारस की खाड़ी में वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

होर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% (पांचवां हिस्सा) तेल गुजरता है। लेकिन फरवरी के अंत में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला तीसरा बड़ा देश है। इसलिए इस रास्ते के बंद होने से भारत को तेल मिलने में दिक्कत आ रही है और कीमतें भी बढ़ी हैं।

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आज क्या एलपीजी सिलेंडर के रेट

नई दिल्ली में इंडेन का घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 913 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 3071.50 रुपये का है। इंदौर में घरेलू सिलेंडर 941 रुपये का है और कमर्शियल 3176.5 रुपये का। इंडेन के मुताबिक पटना में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1011 रुपये का है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज 3361 रुपये हैं। रायपुर में घरेलू सिलेंडर 984.5 रुपये और कमर्शियल 3294.5 रुपये में है।

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जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और 19 किलो वाला कमर्शियल ₹3099 में बिक रहा है। देहरादून में घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹3129 का है। बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹3152 में बिक रहा है। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹3315 है। अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹3490 है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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