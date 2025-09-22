नवरात्रि में पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, देखें GST 2.0 को लेकर आम लोगों से जुड़े जरूरी सवाल-जवाब

GST 2.0 F and Q: नवरात्रि के पहले दिन से ही पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट आम लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि, जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस जीएसटी सुधार को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब यहां आपको दिए गए हैं...

नवरात्रि के पहले दिन से ही पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट आम लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि, जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब केवल दो स्लैब( 5% या 18%) में उत्पादों पर जीएसटी लगेगा। इससे कर प्रणाली बहुत सरल हो जाएगी। 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इस जीएसटी सुधार को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब यहां आपको दिए गए हैं...

दूध और दूध से बने उत्पादों पर क्या बदलाव है? - दूध अब पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गया है। पनीर, घी, मक्खन और नमकीन जैसी चीज़ों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

रोटी-परांठे पर कितना टैक्स लगेगा? सादी चपाती या रोटी, खाखरा, पिज्जा ब्रेड, पराठा, परोट्टा और अन्य सभी भारतीय ब्रेड (किसी भी नाम से) पर शून्य जीएसटी लागू रहेगा। पहले इन पर 5 से 18 फीसदी तक कर लगता था।

बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों पर क्या असर पड़ेगा? - कॉपी, किताबें, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ग्लोब और नक्शे अब टैक्स-फ्री कर दिए गए हैं।

बीमा पॉलिसी पर छूट किन-किन को मिलेगी? सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी (टर्म, यूएलआईपी, एंडोमेंट, फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन पॉलिसी) पर जीएसटी पूरी तरह माफ है।

साइकिल और उसके पार्ट्स पर अब कितना टैक्स लगेगा? साइकिल और उसके पार्ट्स पर टैक्स 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है।

रसोई उपकरणों पर क्या बदलाव है? - सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स, बच्चों की बोतलें और नैपकिन पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

सिन गुड्स यानी हानिकारक वस्तुएं क्या हैं? सिन गुड्स' उन वस्तुओं को कहा जाता है, जिन्हें समाज या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, जैसे तंबाकू, शराब, और अब ऑनलाइन मनी गेमिंग।

रेस्तरां या बाहर खाने पर कितना शुल्क लगेगा? अब सभी रेस्टोरेंट खाने पर एकसमान 5% जीएसटी लगेगा। अभी तक यह 12 से 18% जीएसटी लगता था।

क्या हवाई टिकट सस्ते हुए हैं? इकनॉमी श्रेणी के टिकटों पर पहले की ही तरह पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि बिजनेस, फर्स्ट और प्रीमियम श्रेणी के टिकटों के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी, क्योंकि इन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

सैलून और जिम सेवाओं पर अब कितना शुल्क लगेगा? सैलून, जिम, योगा सेंटर और फिटनेस क्लब जैसी व्यक्तिगत देखभाल और हेल्थकेयर सर्विसेज पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट) किया गया है।

सिनेमा हॉल में मिलने वाला पॉपकॉर्न भी सस्ता होगा? हां. अगर नमकीन या मसालेदार पॉपकॉर्न खरीदते हैं, तो उस पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जिससे उसकी कीमत थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन कैरेमल पॉपकॉर्न लेते हैं तो उस पर 18% जीएसटी ही लगेगा।

क्या सभी तरह की कारों पर टैक्स कम हुआ है? नहीं, परिषद ने छोटी कारों, 350सीसी से कम की मोटरसाइकिलों और इलेक्ट्रिक वाहनों को निचले स्लैब में लाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। महंगी और लग्जरी गाड़ियों को 40% के नए स्लैब में रखा गया है।

मेडिकल स्टोर पर दवाइयों को लेकर क्या नया नियम लागू होगा? अब हर मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की नई Rate List रखना अनिवार्य होगा। यह सूची ग्राहकों को आसानी से दिखनी चाहिए।

होटल, जिम और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं पर कितना टैक्स लगेगा? होटल का किराया ₹7500 तक है तो 5% जीएसटी लगेगा। जिम, योग, सलून, ब्यूटी सेवाओं पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा (पहले 18% था)।

अगर दुकानदार पुरानी कीमत बताए तो क्या करें? सरकार ने साफ किया है कि नई दर लागू होने पर दुकानदार को नई मूल्य सूची लगानी होगी। ग्राहक पुरानी कीमत न मानें। अगर दुकानदार गड़बड़ी करता है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं।

दुकानदार-कारोबारियों के लिए पुराने स्टॉक पर कौन-सी दर लागू होगी? स्टॉक चाहे पहले खरीदा गया हो, लेकिन अगर 22 सितंबर के बाद बेचा जाएगा तो नई दर ही लागू होगी।

ऑनलाइन सामान बेचने पर जीएसटी कौन देगा? अगर सप्लायर (आपूर्तिकर्ता) जीएसटी के दायरे में है तो वही टैक्स देगा। अगर सप्लायर जीएसटी से बाहर है तो ई-कॉमर्स कंपनी 18% जीएसटी चुकाएगी।

क्या पुराने स्टॉक की वापसी या री-लेबलिंग करनी होगी? नहीं। पुराने स्टॉक को वापस नहीं मंगाना है और न ही एमआरपी बदलना है। सिर्फ नई मूल्य सूची ग्राहकों को दिखानी होगी।

नई रेट लिस्ट कहां से मिलेगी? निर्माता या वितरक कंपनियां नई मूल्य सूची जारी करेंगी। दुकानदारों को इसे दुकान पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराना होगा।

क्या नई दर लागू होते ही छूट और डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे? नहीं, डिस्काउंट या छूट देना दुकानदार की मर्जी है, लेकिन जीएसटी की गणना नई दर से ही होगी।

आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का क्या होगा? पुराने स्टॉक पर जितना टैक्स आपने पहले चुकाया है, उसका पूरा आईटीसी आपको मिलेगा। नई दर का असर आईटीसी पर नहीं पड़ेगा।