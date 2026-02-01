तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के सपने को मिलेगी रफ्तार...बजट के मुरीद पीएम मोदी
देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। यह नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट भारत की नींव को सशक्त करता है।
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, एक फरवरी को देश का आम बजट पेश किया। इस बजट को पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का महत्वकांक्षी रोडमैप करार दिया है। बजट पेश होने के कुछ देर बाद देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। यह नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है।दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया है। पहली बार है जब किसी महिला ने यह उपलब्धि हासिल की है। इसी का उदाहरण देकर पीएम ने नारी सशक्तिकरण का जिक्र किया है।
भारत की नींव को सशक्त करता है बजट
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट भारत की नींव को सशक्त करता है। भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे गति मिलेगी। इस बजट से देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के सपने को रफ्तार मिलेगी। पीएम ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं है। वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह सुधारों की यात्रा को सुदृढ़ करता है और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने को प्राथमिकता दी गई है। वहीं, उच्च पूंजीगत व्यय को संतुलित किया गया है। पीएम ने आगे कहा कि बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।