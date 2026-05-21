PM मोदी के गिफ्ट ने बदली इस शेयर की किस्मत! दूसरे दिन भी करीब 5% की तेजी, फिर लगा अपर सर्किट

PM मोदी और इटली की पीएम मेलोनी के वायरल मेलोडी वीडियो के बाद पारले इंडस्ट्रीज के शेयरों में लगातार दूसरे दिन करीब 5% की तेजी देखने को मिली। हालांकि, कंपनी का मेलोडी टॉफी या पारले प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं है, फिर भी सोशल मीडिया ट्रेंड और नाम की समानता के कारण निवेशकों ने भारी खरीदारी शुरू कर दी।

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मीम्स और ट्रेंड्स कई बार बड़े ही मजेदार होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मीम किसी कंपनी के शेयर को रॉकेट बना सकता है? जी हां, भारतीय शेयर बाजार (Share Market) में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के एक ताजा वायरल वीडियो के बाद दलाल स्ट्रीट पर पारले इंडस्ट्रीज (Parle Industries) के शेयरों में 5% का लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट लग गया और शेयर ₹5.51 के भाव पर पहुंच गया। लेकिन, इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और अगर आप भी इस शेयर को खरीदने की सोच रहे हैं, तो रुक जाएंगे। आइए इस बेहद दिलचस्प और मजेदार वाकये को आसान भाषा में समझते हैं।

किस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया बवाल?

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी की रोम (इटली) यात्रा के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। इस क्लिप में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मुस्कुराते हुए कहती हैं, “प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए उपहार में एक बहुत-बहुत अच्छी टॉफी (Toffee) लेकर आए हैं।” इस पर पीएम मोदी तुरंत जवाब देते हैं- "Melody" (मेलोडी)। बस फिर क्या था, दोनों नेताओं के बीच की इसी दोस्ती और उनके नामों के कॉम्बिनेशन (मेलोनी + मोदी = मेलोडी) पर सोशल मीडिया ट्रेंड एक बार फिर शुरू हो गया है।

सोशल मीडिया का क्रेज जब दलाल स्ट्रीट पर पहुंचा

सोशल मीडिया पर मचे इस तहलके को देखकर शेयर बाजार के छोटे और रिटेल निवेशक (Retail Investors) जोश में आ गए। उन्होंने बिना सोचे-समझे और बिना कोई रिसर्च किए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्टेड पारले इंडस्ट्रीज (Parle Industries) नाम की कंपनी के शेयर धड़ाधड़ खरीदने शुरू कर दिए। मांग इतनी बढ़ गई कि कंपनी के शेयर में लगातार दूसरे दिन 5% की तेजी आ गई।

दोनों कंपनियों में कोई संबंध नहीं

इस पूरी तेजी के पीछे सबसे मजेदार और हैरान करने वाला कड़वा सच यह है कि पारले इंडस्ट्रीज का 'मेलोडी' टॉफी से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है।



मेलोडी टॉफी कौन बनाता है?

मशहूर 'पारले-जी' (Parle-G), मेलोडी (Melody), मोनाको (Monaco), क्रैकजैक (KrackJack) और हाइड एंड सीक (Hide & Seek) जैसे बिस्कुट और टॉफियां बनाने वाली कंपनी का नाम 'पारले प्रोडक्ट्स' (Parle Products) है। यह पूरी तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है, यानी आप इसके शेयर खरीद ही नहीं सकते।

फिर पारले इंडस्ट्रीज क्या है?

जिस कंपनी के शेयर लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं, उसकी शुरुआत 1983 में 'एक्सप्रेस बॉटलर्स सर्विस' के नाम से हुई थी, जिसे बाद में 'पारले सॉफ्टवेयर' नाम दिया गया। कभी यह पारले-बिसलेरी ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज यह पूरी तरह से एक स्वतंत्र कंपनी है। यह कंपनी टॉफी-बिस्कुट नहीं बनाती, बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और रद्दी कागज की रीसाइक्लिंग (Paper Waste Recycling) के बिजनेस में काम करती है।

पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में तेजी

पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Parle Industries Ltd) के शेयरों में 21 मई 2026 को जोरदार तेजी देखने को मिली और स्टॉक 4.95% चढ़कर ₹5.51 पर पहुंच गया। लगातार दूसरे दिन आई इस तेजी के पीछे कंपनी का बिजनेस नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मेलोडी (Melody) ट्रेंड माना जा रहा है।

निवेशकों के लिए सबक

