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15% टैक्स के बाद भी ज्वेलर्स के बाहर लग रही लाइनें, क्या फिर बढ़ेंगे गोल्ड रेट? यहां समझिए पूरा खेल

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील और सरकार द्वारा गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने के बावजूद भारतीयों की खरीदारी कम होती नहीं दिख रही। 

15% टैक्स के बाद भी ज्वेलर्स के बाहर लग रही लाइनें, क्या फिर बढ़ेंगे गोल्ड रेट? यहां समझिए पूरा खेल

भारतीय रुपये को मजबूती देने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे कम से कम एक साल के लिए सोना (Gold) खरीदने पर रोक लगा दें। इसके साथ ही सरकार ने सोने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी (आयात शुल्क) को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है। सरकार का लक्ष्य सोने के आयात (Import) को कम करना और चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को नियंत्रित करना है। लेकिन, सरकार की यह नीति भारतीयों के सदियों पुराने सांस्कृतिक जुड़ाव और सोने के प्रति उनके गहरे 'रोमांस' से टकरा रही है।

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$5.2 ट्रिलियन का सोने का भंडार और भारतीय परंपरा

भारत दुनिया में चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत हर साल लगभग 600 से 800 टन सोना आयात करता है। मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) का अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास लॉकरों, तिजोरियों और मंदिरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज इसकी कीमत देखी जाए, तो यह लगभग $5.2 ट्रिलियन (करीब 435 लाख करोड़ रुपये) की भारी-भरकम राशि बैठती है।

भारत में सोने का रिश्ता आर्थिक से ज्यादा भावनात्मक और सांस्कृतिक है। दिल्ली के एक शोरूम में आए ग्राहक ने बड़ी सादगी से नीति निर्माताओं की मुश्किल को बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि 15% ड्यूटी है, तो क्या हुआ, बेटी की शादी तो जिंदगी में एक ही बार होगी ना।

यही वजह है कि पीएम मोदी की इस अपील का बाजार पर उल्टा और मजेदार असर देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने का आग्रह किया, लोगों में डर बैठ गया कि आगे पाबंदियां और बढ़ सकती हैं। इसके चलते शादियों की ज्वेलरी की बिक्री अचानक आम दिनों से 15-20% ज्यादा बढ़ गई।

महंगे सोने का बाजार पर क्या असर हुआ?

'क्रिसिल' (Crisil Ratings) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोने की रिकॉर्ड कीमतों और 15% ड्यूटी के कारण इस वित्तीय वर्ष में सोने के आभूषणों (ज्वेलरी, सिक्के और बार) की बिक्री में **13-15% की गिरावट** आ सकती है। दुकानदारों का कहना है कि ड्यूटी बढ़ने के शुरुआती 3-4 दिनों में दुकानों में ग्राहकों की संख्या (Footfalls) 25 से 30% तक गिर गई थी।

सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के सीईओ सुवांकर सेन के अनुसार, शुरुआत में ग्राहक सहम गए थे कि कीमतें और बढ़ेंगी या घटेंगी। लेकिन जैसे ही कीमतें थोड़ी स्थिर हुईं, खरीदार वापस लौटने लगे हैं। लोग अब ईरान-इजरायल संकट के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बाजार सामान्य हो सके। दिल्ली के 'स्वास्तिक जूल्स' के मालिक नितिन गुप्ता बताते हैं कि कैजुअल (सिर्फ घूमने आने वाले) ग्राहक अब बाजार से गायब हैं, लेकिन जो आ रहे हैं, वे 80% सीरियस खरीदार हैं जो शादियों के लिए खरीदारी करने को मजबूर हैं।

भारतीयों ने निकाला बीच का रास्ता (जुगाड़)

भारतीयों ने सोना खरीदना बंद तो नहीं किया, लेकिन अपना बजट संभालने के लिए स्मार्ट तरीके (भारतीय जुगाड़) अपना लिए हैं।

प्योरिटी कम करना:- बजट में रहने के लिए लोग अब 22 कैरेट (22K) के बजाय 18 कैरेट (18K) के गहने पसंद कर रहे हैं।

वजन घटाना:- शादियों के लिए जहां पहले लोग 80 ग्राम का सेट बनवाते थे, वहीं अब डिमांड 45-50 ग्राम के सेट की आ रही है। इससे औसत बिल में करीब 1.2 लाख रुपये की कमी आई है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB):- जानकारों का मानना है कि इस दिवाली पर लोग भारी आभूषणों के बजाय 5 ग्राम के सिक्के या फिर डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ रुख कर सकते हैं।

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कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटीज हेड सुनील कटके का कहना है कि निवेश के लिए सोने की मांग भले ही कुछ समय के लिए धीमी हो जाए, लेकिन शादियों और त्योहारों के लिए भारत का सोने के प्रति आकर्षण इतना मजबूत है कि इस पर पूरी तरह से रोक (Complete Pause) लगाना नामुमकिन सा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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