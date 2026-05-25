15% टैक्स के बाद भी ज्वेलर्स के बाहर लग रही लाइनें, क्या फिर बढ़ेंगे गोल्ड रेट? यहां समझिए पूरा खेल

भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील और सरकार द्वारा गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने के बावजूद भारतीयों की खरीदारी कम होती नहीं दिख रही।

भारतीय रुपये को मजबूती देने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे कम से कम एक साल के लिए सोना (Gold) खरीदने पर रोक लगा दें। इसके साथ ही सरकार ने सोने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी (आयात शुल्क) को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है। सरकार का लक्ष्य सोने के आयात (Import) को कम करना और चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को नियंत्रित करना है। लेकिन, सरकार की यह नीति भारतीयों के सदियों पुराने सांस्कृतिक जुड़ाव और सोने के प्रति उनके गहरे 'रोमांस' से टकरा रही है।

$5.2 ट्रिलियन का सोने का भंडार और भारतीय परंपरा

भारत दुनिया में चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत हर साल लगभग 600 से 800 टन सोना आयात करता है। मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) का अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास लॉकरों, तिजोरियों और मंदिरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज इसकी कीमत देखी जाए, तो यह लगभग $5.2 ट्रिलियन (करीब 435 लाख करोड़ रुपये) की भारी-भरकम राशि बैठती है।

भारत में सोने का रिश्ता आर्थिक से ज्यादा भावनात्मक और सांस्कृतिक है। दिल्ली के एक शोरूम में आए ग्राहक ने बड़ी सादगी से नीति निर्माताओं की मुश्किल को बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि 15% ड्यूटी है, तो क्या हुआ, बेटी की शादी तो जिंदगी में एक ही बार होगी ना।

यही वजह है कि पीएम मोदी की इस अपील का बाजार पर उल्टा और मजेदार असर देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने का आग्रह किया, लोगों में डर बैठ गया कि आगे पाबंदियां और बढ़ सकती हैं। इसके चलते शादियों की ज्वेलरी की बिक्री अचानक आम दिनों से 15-20% ज्यादा बढ़ गई।

महंगे सोने का बाजार पर क्या असर हुआ?

'क्रिसिल' (Crisil Ratings) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोने की रिकॉर्ड कीमतों और 15% ड्यूटी के कारण इस वित्तीय वर्ष में सोने के आभूषणों (ज्वेलरी, सिक्के और बार) की बिक्री में **13-15% की गिरावट** आ सकती है। दुकानदारों का कहना है कि ड्यूटी बढ़ने के शुरुआती 3-4 दिनों में दुकानों में ग्राहकों की संख्या (Footfalls) 25 से 30% तक गिर गई थी।

सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के सीईओ सुवांकर सेन के अनुसार, शुरुआत में ग्राहक सहम गए थे कि कीमतें और बढ़ेंगी या घटेंगी। लेकिन जैसे ही कीमतें थोड़ी स्थिर हुईं, खरीदार वापस लौटने लगे हैं। लोग अब ईरान-इजरायल संकट के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बाजार सामान्य हो सके। दिल्ली के 'स्वास्तिक जूल्स' के मालिक नितिन गुप्ता बताते हैं कि कैजुअल (सिर्फ घूमने आने वाले) ग्राहक अब बाजार से गायब हैं, लेकिन जो आ रहे हैं, वे 80% सीरियस खरीदार हैं जो शादियों के लिए खरीदारी करने को मजबूर हैं।

भारतीयों ने निकाला बीच का रास्ता (जुगाड़)

भारतीयों ने सोना खरीदना बंद तो नहीं किया, लेकिन अपना बजट संभालने के लिए स्मार्ट तरीके (भारतीय जुगाड़) अपना लिए हैं।

प्योरिटी कम करना:- बजट में रहने के लिए लोग अब 22 कैरेट (22K) के बजाय 18 कैरेट (18K) के गहने पसंद कर रहे हैं।

वजन घटाना:- शादियों के लिए जहां पहले लोग 80 ग्राम का सेट बनवाते थे, वहीं अब डिमांड 45-50 ग्राम के सेट की आ रही है। इससे औसत बिल में करीब 1.2 लाख रुपये की कमी आई है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB):- जानकारों का मानना है कि इस दिवाली पर लोग भारी आभूषणों के बजाय 5 ग्राम के सिक्के या फिर डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ रुख कर सकते हैं।