मुख्य बातें

Gold Price News: सोने की खरीदारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील एक बार फिर चर्चा में है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने 22 नवंबर को पीएम मोदी को खुला पत्र लिखकर उनका आभार जताया है। व्यापारिक संगठन का कहना है कि मई में सोने की गैर-जरूरी खरीदारी से बचने की प्रधानमंत्री की सलाह से ज्वेलर्स, कारोबारियों और निवेशकों को संभावित नुकसान से बचने में मदद मिली। CTI के मुताबिक, मई में जिस सोने का भाव करीब 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलो था, वह 22 नवंबर को घटकर 1.25 करोड़ रुपये प्रति किलो रह गया। इस हिसाब से कीमत में 65 लाख रुपये प्रति किलो की कमी आई है।

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सिर्फ आम खरीदारों पर ही नहीं, बल्कि ज्वेलर्स और बड़े कारोबारियों पर भी पड़ता है। खासकर वे कारोबारी जो कई महीनों का स्टॉक अपने पास रखते हैं, उनके लिए कीमतों में बड़ी गिरावट नुकसान का कारण बन सकती है। इसी मुद्दे को उठाते हुए CTI ने प्रधानमंत्री की अपील को कारोबारियों और परिवारों की बचत के लिहाज से फायदेमंद बताया है।

मई में पीएम ने क्यों की थी सोना नहीं खरीदने की अपील?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में देश के लोगों से अपील की थी कि वे एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचें। उनका कहना था कि इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। भारत अपनी सोने की घरेलू मांग का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। ऐसे में सोने की ज्यादा खरीदारी से विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है। सरकार का मकसद लोगों को अनावश्यक खरीदारी कम करने के लिए प्रेरित करना था, ताकि देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों को बचाया जा सके।

इसके बाद सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। प्रधानमंत्री ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो संदेश के जरिए भी अपनी अपील दोहराई। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी सलाह मानने से उनकी बचत हुई है।

CTI ने बताया, सोने की कीमतों में कितनी आई गिरावट?

CTI के मुताबिक, मई में जब प्रधानमंत्री ने सोने की खरीदारी सीमित रखने की सलाह दी थी, उस समय सोने की कीमत करीब 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलो थी। 22 नवंबर को संगठन ने इसका भाव करीब 1.25 करोड़ रुपये प्रति किलो बताया। इस तरह दोनों कीमतों के बीच करीब 65 लाख रुपये प्रति किलो का अंतर है। CTI का तर्क है कि जिन ज्वेलर्स और कारोबारियों ने मई के ऊंचे भाव पर बड़ी मात्रा में सोना खरीदकर स्टॉक नहीं किया, वे बाद में कीमतें गिरने से होने वाले संभावित नुकसान से बच गए।

संगठन के मुताबिक, ज्वेलर्स आमतौर पर कई महीनों का सोना अपने पास स्टॉक में रखते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने ऊंचे भाव पर खरीदारी की होती और बाद में बाजार में कीमतें गिर जातीं, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। हालांकि, सोने की कीमतों में आई गिरावट को केवल प्रधानमंत्री की अपील का नतीजा नहीं माना जा सकता। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव, आयात शुल्क और मांग जैसे दूसरे कारकों का भी कीमतों पर असर पड़ता है।

सोने की खरीदारी में आई कमी

CTI ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह से छोटे कारोबारियों और ऑनलाइन व ऑफलाइन सोने का व्यापार करने वालों को भी फायदा हुआ। संगठन का दावा है कि शेयर बाजार के कुछ निवेशक भी सोने की कीमतों में गिरावट के कारण होने वाले संभावित नुकसान से बच गए। हालांकि, सोने की खरीदारी कम होने का असर ज्वेलरी बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।

ज्वेलर आशीष गुप्ता ने निक्केई एशिया (Nikkei Asia) को बताया कि पिछले साल के मुकाबले उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या में करीब 30% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि पहले जो ग्राहक 10 ग्राम सोने की खरीदारी करते थे, उनमें से कुछ अब 5 ग्राम की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, यानी ग्राहक पूरी तरह खरीदारी से दूर नहीं हुए हैं, लेकिन बजट के हिसाब से कम वजन के गहने खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

शादी के सीजन में सस्ता सोना खरीदारों के लिए राहत

भारत में शादी के सीजन के दौरान सोने और सोने के गहनों की मांग बढ़ जाती है। CTI के मुताबिक, इस सीजन में देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है। ऐसे में सोने की कीमतों में कमी से उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जो शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, ज्वेलर्स के लिए कम कीमतों के साथ ग्राहकों की संख्या में गिरावट एक चुनौती बनी हुई है। दूसरी तरफ, जिन परिवारों ने ऊंचे भाव पर खरीदारी टाल दी थी, उन्हें अब अपेक्षाकृत कम कीमत पर गहने खरीदने का मौका मिल रहा है।

सितंबर में 81% घट गया भारत का सोना आयात

भारत में सोने की मांग का असर आयात के आंकड़ों में भी दिखाई दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में देश का गोल्ड इंपोर्ट सालाना आधार पर 81% घट गया।

सितंबर पिछले साल:- 9.6 अरब डॉलर

9.6 अरब डॉलर सितंबर 2026:- 1.8 अरब डॉलर

1.8 अरब डॉलर गिरावट:- करीब 81%

वहीं, चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से सितंबर के बीच सोने का कुल आयात 27.3% घटकर 19.27 अरब डॉलर रह गया। अर्थशास्त्री एनआर भानुमूर्ति के मुताबिक, सोने के आयात में गिरावट के पीछे दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, सरकार की ओर से इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी। इससे साफ है कि सोने की खरीदारी और आयात पर कई आर्थिक कारकों का असर पड़ रहा है।

CTI ने सरकार से की बाजार पर नजर रखने की मांग

CTI ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सरकार से अपील की है कि सोने और चांदी के बाजार को लेकर कारोबारियों को समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता रहना चाहिए। संगठन का कहना है कि इससे बाजार में सट्टेबाजी और जमाखोरी जैसी गतिविधियों पर कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल और संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने इस खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।