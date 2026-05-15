विदेश यात्रा करने पर लगेगा टैक्स? पीएम मोदी ने बताया गलत, बोले- जरा सी भी सच्चाई नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स लगाएगी। बता दें कि पीएम मोदी ने लोगों से विदेश यात्राओं को स्थगित करने की अपील की है ताकि विदेशी मुद्रा को कम से कम खर्च किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स या सेस लगाएगी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया संस्थान की खबर को शेयर करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अपने लोगों के लिए ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘इज ऑफ लीविंग’ को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

क्या है मामला? दरअसल, एक मीडिया संस्थान में ये खबर चल रही थी कि सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स/सेस या अतिरिक्त चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि इस प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय स्तर पर चर्चा चल रही है। हालांकि, अब पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस खबर को अफवाह बता दिया है। इसके बाद मीडिया संस्थान ने माफी मांगते हुए अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया कि विदेशी यात्रा पर टैक्स/सेस लगाने पर सरकार के विचार से जुड़ी हमारी खबर सही नहीं है। हम इस खबर को हटाते हैं और इस त्रुटि के लिए खेद व्यक्त करते हैं।

विदेश यात्रा स्थगित करने की अपील बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव के मद्देनजर मितव्ययिता उपाय अपनाने की अपील की है। मोदी ने बीते रविवार को कहा था कि सरकार लोगों को पश्चिम एशिया संकट के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने पर जोर दिया।

इसी कड़ी में उन्होंने लोगों से विदेश यात्राओं को स्थगित करने की अपील की थी ताकि विदेशी मुद्रा को कम से कम खर्च किया जा सके। पीएम मोदी ने एक साल तक सोने की खरीदारी को टालने और ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करने को भी कहा था। हालांकि, ये अनिवार्य नहीं बनाया गया है। ये पीएम मोदी की सिर्फ अपील भर है।

सरकार ने अब तक क्या लिए एक्शन सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहे दबाव के मद्देनजर गैर-आवश्यक आयात पर रोक लगाने के लिए सोने और चांदी पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि प्लैटिनम पर इसे 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.4 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा ईंधन की खपत कम करने को पेट्रोल और डीजल के दाम में क्रमश: 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे तेल कंपनियों को राहत मिलेगी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े और छोटे नेताओं ने गाड़ियों के इस्तेमाल को कम या काफिले को छोटा कर दिया है।