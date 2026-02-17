करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर, पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी- जानिए

पिछले सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 2025 में 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हुई थी, जबकि 2024 में 16वीं किस्त 28 फरवरी और 2023 में 13वीं किस्त 27 फरवरी को किसानों के खातों में पहुंची थी। इन तारीखों को देखते हुए माना जा रहा है कि 22वीं किस्त भी फरवरी के आखिरी हफ्ते में जारी की जा सकती है।

PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) की 22वीं किस्त को लेकर देशभर के किसानों में उत्सुकता बढ़ गई है। पिछले सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 2025 में 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हुई थी, जबकि 2024 में 16वीं किस्त 28 फरवरी और 2023 में 13वीं किस्त 27 फरवरी को किसानों के खातों में पहुंची थी। इन तारीखों को देखते हुए माना जा रहा है कि 22वीं किस्त भी फरवरी के आखिरी हफ्ते में जारी की जा सकती है। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है।

क्या है डिटेल जिन किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है, वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाकर ताजा अपडेट देख सकते हैं। वेबसाइट पर ‘Beneficiary List’ में अपना नाम चेक करने के लिए राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का चयन करना होता है। सूची में नाम होने पर ही किस्त की राशि खाते में आएगी। साथ ही यह जरूरी है कि लाभार्थी का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो, वरना भुगतान अटक सकता है। सरकार हर किस्त से पहले लाभार्थियों की सूची अपडेट करती है, इसलिए किसानों को समय रहते अपनी जानकारी जांच लेना चाहिए।

इसके अलावा किसान ‘Know Your Status’ (KYS) विकल्प या मोबाइल ऐप और किसान ई-मित्र चैटबॉट के माध्यम से भी अपनी स्थिति जांच सकते हैं। अगर ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं है तो तुरंत नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर लें। कई बार आधार सीडिंग या बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी के कारण किस्त रुक जाती है, इसलिए समय रहते सुधार कराना जरूरी है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि केवल पात्र और सत्यापित किसानों को ही अगली किस्त का लाभ मिलेगा।