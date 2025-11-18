PM Kisan Yojna: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कल होगी ट्रांसफर, 2 बजे मिलेंगे पैसे

संक्षेप: PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st instalment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कल बुधवार को ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की तरफ से इसकी जानकारी दे दी गई है। 19 नवंबर 2025, दिन बुधवार को दोपहर दो बजे किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st instalment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कल बुधवार को ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की तरफ से इसकी जानकारी दे दी गई है। केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दी जानकारी में कहा 19 नवंबर 2025, दिन बुधवार को दोपहर दो बजे किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 9 करोड़ के अधिक किसानों को होगा।

यह काम करवाना है जरूरी किसानों के लिए सबसे आवश्यकत है ई-केवीसी करवाना। किसानों का बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा होग और उनके जमीन से जुड़ी जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। ई-केवाईसी नहीं होने की स्थिति में किसानों पैसे के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

कैसे करवाएं ई-केवाईसी? (PM Kisan e-KY) ई-केवासी के लिए किसानों के पास तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प आधार लिंक मोबाइल ओटीपी का है। वहीं, दूसरा विकल्प बायोमेट्रिक का है। इसमें आपको जनसेवा केंद्र जाना होगा। इसके अलावा मोबाइल एप या फिर फेस अथॉन्टिकेशन के जरिए भी ई-केवाईसी किसान करवा सकते हैं।

इन किसानों में मिल चुका है पैसा केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के किसानों को पहले ही दो हजार रुपये की किस्त को ट्रांसफर कर दिया गया था। सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश में बाढ़ को देखते हुए किसानों को पहले ही मदद करने का फैसला किया था। यह अक्टूबर के महीने में योग्य किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था।