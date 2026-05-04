किसानों को भी तोहफा, 9000 रुपये होगी पीएम किसान सम्मान निधि, PM मोदी ने बंगाल में किया था ऐलान
PM Kisan yojna updates: बंगाल में किसानों की भी बल्ले-बल्ले होने जा रही है। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 9000 रुपये किसानों को सालाना देने का वादा किया था। रुझानों में BJP की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है।
PM Kisan yojna updates: बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra modi) ने लोगों से वादा किया था कि राज्य में सरकार बनने पर 9000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan nidhi yojna) दी जाएगी। मौजूदा समय में पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर 6000 रुपये की तीन किस्ते किसानों के खाते में भेजी जाती हैं। यह पैसा 4-4 महीने के अंतराल पर मिलता है। बता दें, बंगाल में विधानसभा चुनाव (bengal election results) के परिणाम आज आ रहे हैं। राज्य में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलते हुए दिखाई दे रहा है।
महाराष्ट्र का मॉडल बंगाल में भी (PM Kisan News)
बीजेपी ने महाराष्ट्र के किसानों से भी 9000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि का वादा किया था। वहां राज्य में सरकार बनने के बाद नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये अलग से किसानों को महाराष्ट्र सरकार देती है। केंद्र का मिला लें तो सालाना वहां के किसानों को 12000 रुपये की सहायता दी जाती है। यही मॉडल बंगाल में बीजेपी की सरकार अपना सकती है।
पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का इंतजार (PM Kisan 23rd installment date)
देश भर के किसानों को इस समय पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के क्रेडिट होने का इंतजार है। सरकार की तरफ से 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी। ऐसे में किसानों के खाते में 23वीं किस्त जून के अंत में या फिर जुलाई के शुरुआत में जारी किया जा सकता है।
पिछली बार कुछ किसानों को नहीं मिला था पैसा (PM Kisan 23rd installment updates)
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाला पैसा पिछली बार कुछ किसानों को क्रेडिट नहीं हुआ था। इसके पीछे की वजह छोटी और बड़ी गलतियां है। किसानों को ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग अनिवार्य है। जिन किसानों की ई-केवाईसी नहीं हुई है उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी नहीं मिलेगी। यह पैसा सीधा अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है इसलिए बैंक खाते का आधार कार्ड नंबर से लिंक होना जरूरी है।
भूमि सत्यापन भी आवश्यक है (PM Kisan ekyc updates)
जिन किसानों ने अपनी भूमि को ठीक ढंग से सत्यापित नहीं करवाया है। उन किसानों को भी लाभार्थी की सूची से बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आपके खातें में पिछली बार पैसा नहीं आया है तो यह जरूर चेक करवा लें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हैं या नहीं। अगर नहीं तो किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसे जल्द से जल्द अपडेट करवा लें। क्योंकि एक भी गलती की वजह से आपका पैसा रुक सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।