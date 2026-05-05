PM किसान योजना की 23वीं किस्त से पहले आया बड़ा अपडेट! सरकार ने दी ये अहम जानकारी…किसानों का जानना जरूरी

PM Kisan latest news; पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए नया अपडेट जारी किया गया है। सरकार ने बताया कि अब तक 22 किस्तों से ₹4.28 लाख करोड़ से अधिक की मदद दी जा चुकी है, जिसमें से 2.17 करोड़ से अधिक महिला किसानों को ही ₹1.10 लाख करोड़ से ज्यादा मिले हैं।

PM Kisan latest news; भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसान (PM-KISAN) आज देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में आर्थिक मदद भेजती है, जिससे उन्हें खेती-किसानी के खर्चों में राहत मिलती है। हाल ही में जारी जानकारी के मुताबिक, अब तक इस योजना के जरिए 22 किस्तों में कुल ₹4.28 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, जो दिखाता है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

आधिकारिक 'X' हैंडल पर क्या जानकारी दी गई?

4 मई को पीएम किसान योजना के आधिकारिक हैंडल (@pmkisanofficial) से किए गए पोस्ट में अब तक की सभी 22 किस्तों का पूरा लेखा-जोखा देश के सामने रखा गया।

कुल वितरित राशि:- योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 22 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में ₹4.28 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर (DBT) की जा चुकी है।

महिला किसानों को बड़ा सहारा:- इस योजना से देश की 2.17 करोड़ से अधिक महिला किसान जुड़ी हुई हैं। सरकार ने केवल महिला लाभार्थियों के खातों में ही अब तक ₹1.10 लाख करोड़ से अधिक की सम्मान राशि भेजी है।

इसके साथ ही सरकार ने बताया कि 'PM-Kisan पोर्टल' को एक वन-स्टॉप डिजिटल समाधान बनाया गया है, जहां किसान आसानी से नया रजिस्ट्रेशन, अपने भुगतान का स्टेटस (Payment Tracking) और रीयल-टाइम मदद पा सकते हैं।

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इसका लाभ महिलाओं तक भी बड़े पैमाने पर पहुंचा है। आंकड़ों के अनुसार, 2.17 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिला है। इतना ही नहीं, महिला किसानों और परिवारों को अब तक ₹1.10 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे उनके खातों में दी जा चुकी है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभा रही है।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (Government of India) द्वारा शुरू की गई यह योजना किसानों को हर साल ₹6,000 की सहायता तीन बराबर किस्तों में प्रदान करती है। यह रकम सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह राशि बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी खर्चों में काफी मददगार साबित होती है।

कब आएगी 23वीं किस्त?

हालांकि, सरकार ने 23वीं किस्त जारी होने की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स और रुझानों को देखें, तो हर वित्त वर्ष की पहली किस्त जून से अगस्त के पहले सप्ताह के बीच आती है।

आपको बता दें कि पिछले साल की किस्त अगस्त के शुरुआती सप्ताह में ट्रांसफर की गई थी। उससे पहले वर्ष 2024 में 17वीं किस्त 18 जून को जारी हुई थी। इस लिहाज से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई से अगस्त के बीच किसानों के खाते में ₹2,000 की 23वीं किस्त क्रेडिट हो जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि PM-KISAN ने ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह बढ़ाया है, जिससे स्थानीय बाजारों को भी फायदा मिला है। साथ ही समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता से किसानों की निर्भरता कर्ज पर कम हुई है। यह योजना न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि देश की कृषि व्यवस्था को भी मजबूत बना रही है। आने वाले समय में अगर इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाता है, तो यह ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में और भी बड़ी भूमिका निभा सकती है।

नए किसानों के लिए 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) हुई जरूरी