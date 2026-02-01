Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PM Kisan Installment has government hiked amount for beneficiaries
क्या बजट में बढ़ा दी गई है पीएम किसान योजना की राशि, यहां जानिए डिटेल

क्या बजट में बढ़ा दी गई है पीएम किसान योजना की राशि, यहां जानिए डिटेल

संक्षेप:

PM Kisan Installment: केंद्रीय बजट 2026 में किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

Feb 01, 2026 02:53 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

PM Kisan Installment: केंद्रीय बजट 2026 में किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को पहले की तरह ₹6,000 सालाना ही बनाए रखा है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल तीन बराबर किस्तों में ₹2,000-₹2,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाती है, ताकि बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

बजट से पहले दिसंबर महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने PM-Kisan की राशि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि महंगाई बढ़ने के कारण ₹6,000 की सालाना मदद अब पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा किसानों ने टैक्स में राहत, खेती के लिए सस्ता कर्ज और लंबी अवधि के लिए आसान फाइनेंसिंग की भी मांग रखी थी। हालांकि बजट 2026 में इन मांगों पर फिलहाल कोई सीधा ऐलान नहीं किया गया है, जिससे कई किसानों को थोड़ी निराशा भी हुई है।

अब तक 21 किस्तें जारी

अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं या नहीं, या आपकी किस्त आई है या नहीं, तो आप इसे ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Beneficiary Status” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और “Get Data” पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपकी लाभार्थी स्थिति और भुगतान की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।

eKYC कराना है जरूरी

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए eKYC कराना अनिवार्य है। सरकार के अनुसार बिना eKYC के किसानों की अगली किस्त रोक दी जा सकती है। किसान तीन तरीकों से eKYC पूरी कर सकते हैं—पहला, OTP आधारित eKYC, जो PM-Kisan पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। दूसरा, बायोमेट्रिक eKYC, जो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या स्टेट सेवा केंद्र (SSK) पर कराई जा सकती है। तीसरा और सबसे आसान तरीका है फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC, जो PM-Kisan मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है। समय पर eKYC कराकर किसान बिना किसी रुकावट के योजना का लाभ लेते रह सकते हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News pm kisan अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,