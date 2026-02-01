क्या बजट में बढ़ा दी गई है पीएम किसान योजना की राशि, यहां जानिए डिटेल

संक्षेप: PM Kisan Installment: केंद्रीय बजट 2026 में किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

PM Kisan Installment: केंद्रीय बजट 2026 में किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को पहले की तरह ₹6,000 सालाना ही बनाए रखा है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल तीन बराबर किस्तों में ₹2,000-₹2,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाती है, ताकि बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे।

क्या है डिटेल बजट से पहले दिसंबर महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने PM-Kisan की राशि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि महंगाई बढ़ने के कारण ₹6,000 की सालाना मदद अब पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा किसानों ने टैक्स में राहत, खेती के लिए सस्ता कर्ज और लंबी अवधि के लिए आसान फाइनेंसिंग की भी मांग रखी थी। हालांकि बजट 2026 में इन मांगों पर फिलहाल कोई सीधा ऐलान नहीं किया गया है, जिससे कई किसानों को थोड़ी निराशा भी हुई है।

अब तक 21 किस्तें जारी अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं या नहीं, या आपकी किस्त आई है या नहीं, तो आप इसे ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Beneficiary Status” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और “Get Data” पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपकी लाभार्थी स्थिति और भुगतान की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।