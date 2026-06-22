काम की बात: अगर स्टेटस में लिखा है, 'Withheld', ‘Under Verification’ या 'Eligibility Under Review' तो नहीं आएगी पीएम किसान की किस्त
मुख्य बातें
- PM Kisan: 20 जून को करोड़ों किसानों के मोबाइल पर 2000 रुपये बैंक खाते में क्रेडिट होने का मैसेज आय, दो करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसे नहीं आए
- इन्हें 23वीं किस्त का इंतजार है ही, साथ में यह डर भी सता रहा है कि अब आगे की किस्तें मिलेंगी भी या नहीं? कहां जाएं, क्या करें, किससे मिलें?
PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त जारी करके करोड़ों किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दिया। लेकिन, उसी दिन उन किसानों के चेहरे लटक गए, जिनके मोबाइल पर 2000 रुपये बैंक खाते में क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आया। बता दें पीएम किसान पोर्टल पर करीब 12 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं, जबकि 20 जून को केवल 9.44 करोड़ किसानों के खातों में ही पैसे आए।
दो करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। इन्हें 23वीं किस्त का इंतजार तो है ही, साथ में यह डर भी सता रहा है कि अब आगे की किस्तें मिलेंगी भी या नहीं? कहां जाएं, क्या करें, किससे मिलें? जैसे तमाम सवाला 23वीं किस्त से वंचित किसानों के मन में घूम रहे हैं। इस खबर में आपके इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे।
किन किसानों की नहीं आई है किस्त?
जिन किसानों ने eKYC पूरी नहीं की है, आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है या जमीन का रिकॉर्ड सत्यापित नहीं हैं, उनके खाते में किस्त नहीं आई है। इसके अलावा ऐसे मामलों की भी जांच चल रही है जिनमें पात्रता संबंधी विवाद हैं या एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ ले रहे हैं।
पीएम किसान के लभार्थी चेक करें अपना स्टेटस
किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर "Know Your Status" विकल्प के जरिए अपनी किस्त का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP की जरूरत होगी।
क्या आपके स्टेटस में 'ये' लिखा है
अगर आपके खाते में पिछली किस्त आई थी, लेकिन इस बार स्टेटस में "Withheld", "Under Verification" या "Eligibility Under Review" दिख रहा है, तो जल्द से जल्द जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा नहीं करने पर 23वीं तो भूल जाइए, अगली किस्त भी नहीं मिलेगी।
किससे संपर्क करें, कहां जाएं
किसान PM-KISAN पोर्टल या PM-KISAN मोबाइल ऐप पर किसान eMitra चैटबॉट के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ई-केवाईसी के लिए आप PM-KISAN पोर्टल पर OTP आधारित e-KYC करें। इसके अलावा नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक e-KYC कर सकते हैं।
अगर इसके बावजूद आपको दिक्कत आ रही है तो आप पीएम किसान पोर्टल के होम पेज पर जाएं और दाएं साइड बने बॉक्स में से Search your Point of Contact (POC) पर क्लिक करें।
यहां एक पेज खुलेगा, जिसमें लिखा होगा State Nodal Contact Detail, अगर स्टेट नोडल का का नाम पता और नंबर चाहिए तो सर्च स्टेट नोडल पर क्लिक करें और जिले के अधिकारियों से संपर्क करना हो तो Search district Nodal पर।
इस टैब में आप अपना स्टेट सलेक्ट करें और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट। सबमिट करें और आपके सामने नोडल अधिकारियों का नंबर और मेल आईडी होगी। उनसे संपर्क कर आप हेल्प ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें