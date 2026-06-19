काम की बात: PM Kisan: 9.44 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी! बंगाल से जारी होगी 23वीं किस्त
मुख्य बातें
- PM Kisan 23rd Installment: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी होगी
- पीएम मोदी बंगाल से 9.44 करोड़ किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे
- eKYC नहीं होने पर किस्त रुक सकती है
PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून यानी शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर करेंगे।
यह पीएम-किसान योजना के इतिहास की सबसे बड़ी किस्तों में से एक होगी। प्रत्येक पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
20 जून को कब जारी होगी किस्त
रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से शाम करीब 4 बजे 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही कई केंद्रीय योजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया जाएगा।
किन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा?
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने eKYC पूरी नहीं की है, आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है या भूमि रिकॉर्ड सत्यापित नहीं हैं, उनके खाते में किस्त नहीं आएगी। इसके अलावा ऐसे मामलों की भी जांच चल रही है जिनमें पात्रता संबंधी विवाद हैं या एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ ले रहे हैं।
e-KYC कैसे करें: ई-केवाईसी के लिए आप PM-KISAN पोर्टल पर OTP आधारित e-KYC करें। इसके अलावा नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक e-KYC कर सकते हैं। अगर सत्यापन लंबित है तो स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें। साथ ही परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम पर लाभ लिया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच करें।
ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर "Know Your Status" विकल्प के जरिए अपनी किस्त का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP की जरूरत होगी।
अगर आपके खाते में पिछली किस्त आई थी, लेकिन इस बार स्टेटस में "Withheld", "Under Verification" या "Eligibility Under Review" दिख रहा है, तो जल्द से जल्द जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा नहीं करने पर अगली किस्त मिलने में देरी हो सकती है।
अब तक 22 किस्तें जारी
पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से जारी की गई थी।
बंगाल से किसानों को बड़ा संदेश
राजनीतिक दृष्टि से भी यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल से 23वीं किस्त जारी कर केंद्र सरकार किसानों के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें