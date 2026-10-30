PM-किसान की 24वीं किस्त जारी, दिवाली से पहले मोदी सरकार का तोहफा
मुख्य बातें
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी
- इसी दौरान पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त भी जारी की
PM KISAN 24th instalment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी कर दी गई है। दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त भी जारी की, जो लगभग 19,000 करोड़ रुपये की है। इसका लाभ 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा। बता दें कि मोदी ने जून 2026 में पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की थी।
योजना के बारे में
फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में पात्र किसानों को 4.47 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है।
योजना का लाभ किसे?
पीएम किसान योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनकी जमीन का विवरण PM किसान पोर्टल पर दर्ज है, जिनके बैंक खाते उनके आधार कार्ड (UID कार्ड) से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है। PM किसान की वेबसाइट पर आप यह देख सकते हैं कि आपका नाम योजना की आधिकारिक लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं।
इसे चेक करने का तरीका
स्टेप 1: PM किसान के आधिकारिक पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2: 'फार्मर्स कॉर्नर' पर विजिट करें। यह होमपेज पर मिल जाएगा।
स्टेप 3: 'बेनिफिशियरी लिस्ट' चुनें। मेनू में 'बेनिफिशियरी लिस्ट' विकल्प पर क्लिक करना है।
स्टेप 4: अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें। इसके बाद Get Report पर क्लिक करें। इससे PM किसान योजना के सभी लाभार्थियों के नाम दिखाई देंगे।
e-KYC है जरूरी
योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य है। अगर किसी किसान ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो उसकी किस्त रुक सकती है। इसलिए लाभार्थियों को समय रहते अपना e-KYC पूरा कर लेना चाहिए। इसके लिए pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद होमपेज पर e-KYC विकल्प चुनें। इसके अगले स्टेप में अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके वेरिफिकेशन किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जानकारी सबमिट कर दें। अगर OTP के जरिए e-KYC नहीं हो पा रहा है, तो किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या स्टेट सेवा केंद्र (SSK) पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से यह प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें