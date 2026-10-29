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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को आ रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन गुजरात के बनासकांठा जिले में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में 24वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,680 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप उन 9.34 करोड़ लोगों में से हैं? क्या आपका नाम पीएम किसान की 24वीं किस्त पाने वाले लाभार्थियों में शामिल है? चलिए एक आसान उपाय बताते हैं, आप केवल बेनीफिशयरी स्टेटस देखकर जान सकते हैं कि आपको 24वीं किस्त मिलेगी या नहीं?

सबसे पहले किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर "Know Your Status" विकल्प के जरिए अपनी किस्त का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP की जरूरत होगी। ओटीपी डालने के बाद स्टेटस में कुछ लिखा होगा। आइए समझते हैं उन कमेंट्स के क्या हैं मतलब?

अगर आपके स्टेटस में लिखा है ऐसा तो नहीं मिलेगा किस्त का पैसा अगर आपके खाते में पिछली किस्त आई थी, लेकिन इस बार स्टेटस में "Withheld" लिखा दिख रहा है तो किस्त अटक जाएगी। अगर "Under Verification" या "Eligibility Under Review" दिख रहा है तो इस स्थिति में भी आपकी किस्त लटकी रहेगी। ऐसे में जल्द से जल्द जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा नहीं करने पर 24वीं तो भूल जाइए, 25वीं किस्त भी नहीं मिलेगी।

पिछली 6 किस्तों की बात करें तो 19वीं किस्त का लाभ 100685615 किसानों को मिला था। जबकि, 20वीं में यह संख्या घटकर 9.71 करोड़ रह गई। 21वीं किस्ता का पैसा केवल 9.35 करोड़ किसानों के खातों में पहुंच और 22वीं किस्त 9.46 करोड़ लोगों को मिली। 23वीं किस्त 9.44 करोड़ किसानों को मिली।

PM-Kisan योजना क्या है? PM-Kisan योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 मिलते हैं। यह रकम तीन बराबर किस्तों में दी जाती है, हर किस्त ₹2,000 की। आमतौर पर हर चार महीने में एक किस्त आती है।

चेक करें क्या आप पात्र हैं? अगर आप किसान परिवार से हैं, आपके पास खेती योग्य जमीन है और इजीनियर, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स देने वाले या फिर 10000 रुपये से अधिक की पेंशन पाने वाले नहीं है तो आप PM Kisan योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार से केवल एक पात्र सदस्य को लाभ मिल सकता है। ऐसे में अगर पति और पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं, माता-पिता और अविवाहित बच्चे दोनों लाभ ले रहे हैं,

पीएम किसान के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर PM Kisan के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है:

· आधार कार्ड

· बैंक खाता

· जमीन से जुड़े कागजात

· मोबाइल नंबर

· E-KYC

· PM Kisan रजिस्ट्रेशन नंबर

· अपडेटेड व्यक्तिगत जानकारी

पोर्टल पर जो दस्तावेज या जानकारी मांगी जाए, उसे समय पर पूरा करें।