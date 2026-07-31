PM Kisan की 24वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट, अकाउंट में कब तक आएंगे पैसे, चेक करें
मुख्य बातें
- पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है
- अगर सबकुछ ठीक रहा तो सरकार नवरात्रि के दौरान 24वीं किस्त को ट्रांसफर कर सकती है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, सरकार नवरात्रि के दौरान 24वीं किस्त को ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से PM-किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत, 9.44 करोड़ किसानों को ₹18,880 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे।
eKYC करवाना जरूरी
PM-किसान में रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC करवाना जरूरी है। योजना में eKYC पूरा करने के लिए आप PM-KISAN मोबाइल ऐप या पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। अब eKYC के लिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल ऐप पर अपनी फोटो स्कैन करके घर बैठे eKYC कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि OTP या फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है। अगर मोबाइल ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी eKYC करवा सकते हैं। eKYC पूरा होने के बाद आपकी किस्त की राशि सीधे आपके आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
योजना के बारे में
भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल तीन बराबर किस्तों में ₹6000 की आय सहायता दी जाती है। एक तरह से किसानों को हर चार महीने पर ₹2000 की किस्त मिलती है। पहली किस्त अप्रैल–जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त–नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर–मार्च में दी जाती है।
लाभार्थियों को ये रकम बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से भेजी जाती है। केवल वही किसान परिवार योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनकी भूमि उनके नाम पर है और वे छोटे या सीमांत किसान हैं। सरकार की ओर से लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और आवेदन ग्राम पंचायत, कृषि विभाग या सरकारी पोर्टल पर किया जा सकता है। आवेदन के लिए किसान को अपनी भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता, आधार कार्ड आदि जमा करने होते हैं।
किस्त की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। किसानों को किसी भी किस्त की स्थिति जानने के लिए पीएम-किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप पर अपना पंजीकरण नंबर डालकर जानकारी मिल सकती है। बता दें कि पीएम-किसान पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के लिए रजिस्टर्ड और समस्या का विवरण देना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें