PM Kisan की 24वीं किस्त इसी सप्ताह, 9.34 करोड़ किसानों के खाते में भेजे जाएंगे ₹2000

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PM किसान की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है।

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार इसी सप्ताह, 30 अक्टूबर 2026 को किसानों के बैंक खातों में 2,000-2,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। इस बार 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को कुल 18,680 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो संदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजेंगे। साथ ही उन्होंने किसानों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों का कल्याण, समृद्धि और सम्मान सरकार का संकल्प है।

क्या है डिटेल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से योजना की किस्त ट्रांसफर करेंगे। इसके तहत पात्र किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसा भेजा जाएगा। इससे पहले 20 जून 2026 को योजना की 23वीं किस्त जारी की गई थी। उस समय 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई थी। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम एक साथ देने के बजाय तीन किस्तों में भेजी जाती है। हर चार महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।

किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे? पीएम किसान योजना की किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। अगर किसी लाभार्थी की ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरी है या उसके बैंक खाते और आधार से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी है, तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना ई-केवाईसी स्टेटस, बैंक खाते की जानकारी और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर लें।

घर बैठे कैसे चेक करें पीएम किसान का स्टेटस? – अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी 24वीं किस्त का पैसा आएगा या नहीं, तो नीचे दिए गए तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

– सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

– वेबसाइट पर उपलब्ध ‘Know Your Status’ विकल्प पर क्लिक करें।

– अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

– मांगी गई जानकारी और कैप्चा भरें।