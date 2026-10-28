PM Kisan की 24वीं किस्त इसी सप्ताह, 9.34 करोड़ किसानों के खाते में भेजे जाएंगे ₹2000
मुख्य बातें
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी
- इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से योजना की किस्त ट्रांसफर करेंगे
- इसके तहत पात्र किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसा भेजा जाएगा
PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार इसी सप्ताह, 30 अक्टूबर 2026 को किसानों के बैंक खातों में 2,000-2,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। इस बार 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को कुल 18,680 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो संदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजेंगे। साथ ही उन्होंने किसानों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों का कल्याण, समृद्धि और सम्मान सरकार का संकल्प है।
क्या है डिटेल
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से योजना की किस्त ट्रांसफर करेंगे। इसके तहत पात्र किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसा भेजा जाएगा। इससे पहले 20 जून 2026 को योजना की 23वीं किस्त जारी की गई थी। उस समय 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई थी। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम एक साथ देने के बजाय तीन किस्तों में भेजी जाती है। हर चार महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे?
पीएम किसान योजना की किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। अगर किसी लाभार्थी की ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरी है या उसके बैंक खाते और आधार से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी है, तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना ई-केवाईसी स्टेटस, बैंक खाते की जानकारी और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर लें।
घर बैठे कैसे चेक करें पीएम किसान का स्टेटस?
– अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी 24वीं किस्त का पैसा आएगा या नहीं, तो नीचे दिए गए तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
– सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
– वेबसाइट पर उपलब्ध ‘Know Your Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
– अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
– मांगी गई जानकारी और कैप्चा भरें।
– स्क्रीन पर दिखाई देने वाले विवरण में अपनी किस्त और भुगतान से जुड़ा स्टेटस देखें।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें