PM Kisan 23rd instalment: आज 9.44 करोड़ किसानों के खाते में आएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, चेक करें लिस्ट में अपना नाम
मुख्य बातें
- PM Kisan 23rd instalment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आज शनिवार को 4 बजे ट्रांसफर किए जाएगी
- पीएम नरेंद्र मोदी हुगली से यह पैसा ट्रांसफर करेंगे
PM Kisan 23rd instalment date and time : पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आज शनिवार को ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 4 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली से यह पैसा किसानों खातें में सीधा भेजेंगे। पीएम किसान की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार 9.44 करोड़ लाभार्थियों के खाते में कुल 18800 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 2000 रुपये की तीन किस्त साल भर में ट्रांसफर की जाती है। सरकार की कोशिश है कि छोटे किसानों को जरूरत के समय में खाद-बीज खरीदते वक्त पैसों का अभाव ना हो।
पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से ट्रांसफर किया था।
कैसे चेक करें पीएम किसान सम्मान निधि की लाभार्थियों की लिस्ट (PM Kisan News Updates)
पीएम किसान की वेबसाइट पर वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपका नाम आधिकारिक तौर पर लाभार्थियों की सूची में रहेगा तो उन्हें पैसा मिलेगा।
1- सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं -pmkisan.gov.in
2- यहां आपको Farmer Corner दिखेगा। उस सेक्शन पर क्लिक करें।
3- इसके बाद Beneficiary List पर क्लिक करें।
4- अब आपको अपने राज्य, ब्लॉक और गांव के विषय में जानकारी देनी होगी। जैसे ही आप Get Report पर क्लिक करें आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर उसमें आपका नाम दिखेगा तो आपको आज पैसा मिलेगा अगर नहीं दिखा तो इस बार आपके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा।
e-KYC है जरूरी (PM Kisan e-KYC process)
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। अगर ई-केवाईसी आपने नहीं की है तब की स्थिति में भी पैसा खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी करवाने की कई प्रक्रिया है। आप इसे मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। ओटीपी के जरिए भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों प्रोसेस से नहीं बहो रहा है तब की स्थिति में नजदीकी जनसुविधा केंद्र पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
किन लोगों को नहीं मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि
1-बड़े यानी इंस्टीट्यूशनल किसानों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है।
2-अगर कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पोस्ट पर है तो उसे भी यह पैसा नहीं मिलेगा।
3-मौजूदा या पूर्व मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को भी इससे बाहर रखा गया है।
4- ऐसे लोग जो पिछसे एसेसमेंट ईयर में टैक्स का भुगतान किए हैं उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट से बाहर रखा गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।