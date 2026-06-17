PM किसान लाभार्थियों की लिस्ट हुई अपडेट, ऐसे चेक करें अपना नाम, वरना रुक जाएगी ₹2,000 की किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने PM किसान की 23वीं किस्त जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। इस बार पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि 20 जून 2026 को सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से इस किस्त का वितरण करेंगे। देशभर के किसान लंबे समय से अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी यह प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है।

PM-Kisan योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस पैसे का उपयोग किसान बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि खेती की लागत का बोझ कुछ कम हो सके।

किसके खाते में नहीं आएगी किस्त ?

हालांकि, सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को 23वीं किस्त मिलेगी, जिनकी भूमि संबंधी जानकारी PM-Kisan पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज है, जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और जिन्होंने e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उनके खाते में किस्त की राशि नहीं आएगी।

कौन से लाभार्थी सूची से होंगे बाहर?

सरकार ने कुछ मामलों की जांच भी शुरू की है। ऐसे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या जिनके परिवार में एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें फिलहाल लाभार्थी सूची से बाहर रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में सत्यापन पूरा होने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।

कैसे करें चेक?

किसान यह भी जांच सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। इसके लिए उन्हें PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर "Beneficiary List" विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करने पर पूरी सूची दिखाई देगी।

e-KYC के लिए तीन विकल्प

e-KYC कराने के लिए किसानों के पास तीन विकल्प हैं। पहला, OTP आधारित e-KYC जो PM-Kisan पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है। दूसरा, बायोमेट्रिक आधारित e-KYC जो कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है। तीसरा, फेस ऑथेंटिकेशन आधारित e-KYC है, जिसे PM-Kisan मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है कि वे समय रहते अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें और बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर 23वीं किस्त की राशि मिलने में परेशानी हो सकती है।