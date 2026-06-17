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PM किसान लाभार्थियों की लिस्ट हुई अपडेट, ऐसे चेक करें अपना नाम, वरना रुक जाएगी ₹2,000 की किस्त

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जाएगी
  • पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि DBT के माध्यम से भेजी जाएगी
  • योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने e-KYC पूरा किया है
PM किसान लाभार्थियों की लिस्ट हुई अपडेट, ऐसे चेक करें अपना नाम, वरना रुक जाएगी ₹2,000 की किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने PM किसान की 23वीं किस्त जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। इस बार पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि 20 जून 2026 को सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से इस किस्त का वितरण करेंगे। देशभर के किसान लंबे समय से अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी यह प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है।

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PM-Kisan योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस पैसे का उपयोग किसान बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि खेती की लागत का बोझ कुछ कम हो सके।

किसके खाते में नहीं आएगी किस्त ?

हालांकि, सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को 23वीं किस्त मिलेगी, जिनकी भूमि संबंधी जानकारी PM-Kisan पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज है, जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और जिन्होंने e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उनके खाते में किस्त की राशि नहीं आएगी।

कौन से लाभार्थी सूची से होंगे बाहर?

सरकार ने कुछ मामलों की जांच भी शुरू की है। ऐसे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या जिनके परिवार में एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें फिलहाल लाभार्थी सूची से बाहर रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में सत्यापन पूरा होने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।

कैसे करें चेक?

किसान यह भी जांच सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। इसके लिए उन्हें PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर "Beneficiary List" विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करने पर पूरी सूची दिखाई देगी।

e-KYC के लिए तीन विकल्प

e-KYC कराने के लिए किसानों के पास तीन विकल्प हैं। पहला, OTP आधारित e-KYC जो PM-Kisan पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है। दूसरा, बायोमेट्रिक आधारित e-KYC जो कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है। तीसरा, फेस ऑथेंटिकेशन आधारित e-KYC है, जिसे PM-Kisan मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है कि वे समय रहते अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें और बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर 23वीं किस्त की राशि मिलने में परेशानी हो सकती है।

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20 जून 2026 को करोड़ों किसानों के खातों में ₹2,000 की नई किस्त आने वाली है। अगर आप PM-किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो तुरंत अपना e-KYC स्टेटस, आधार लिंकिंग और लाभार्थी लिस्ट में नाम जरूर जांच लें, ताकि अगली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंच सके।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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