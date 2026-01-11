पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी? आ गया बड़ा अपडेट, करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर

संक्षेप: पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6000 दिए जाते हैं, जो तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अगली किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बनी हुई है।

PM Kisan 22nd Installment: नए साल की शुरुआत के साथ ही देशभर के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बार चर्चा 22वीं किस्त को लेकर है, लेकिन सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए गए, तो ₹2000 की किस्त अटक सकती है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6000 दिए जाते हैं, जो तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अगली किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बनी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कब तक आएगी 22वीं किस्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22वीं किस्त फरवरी या मार्च 2026 के आसपास जारी हो सकती है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे नियमित रूप से PM Kisan पोर्टल चेक करते रहें। गौरतलब है कि 21वीं किस्त 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर (तमिलनाडु) से जारी की थी, जिसमें करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में ₹18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई थी।

क्या हुआ है बदलाव इस बार सबसे बड़ा बदलाव है Farmer ID का अनिवार्य होना। पहले सिर्फ e-KYC पूरा करना काफी माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का यूनिक फार्मर आईडी नहीं बना है, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है, भले ही e-KYC पूरी हो। Farmer ID एक तरह की डिजिटल पहचान है, जो जमीन के रिकॉर्ड, फसल की जानकारी और अन्य डिटेल्स से जुड़ी होती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि योजना का फायदा सिर्फ सही और पात्र किसानों को ही मिले।