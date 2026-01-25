इस दिन आ सकती है पीएम किसान की 22वीं किस्त! करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी

संक्षेप: PM Kisan 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

PM Kisan 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान की 22वीं किस्त की राशि केंद्रीय अगली किस्त भेजने की पूरी तैयारी कर ली है और मंत्रालय को बजट पेश होने का इंतजार है। बता दें 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद किसानों के खाते में सरकार अगली किस्त भेज सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, पात्र किसानों के खातों में यह किस्त मार्च से अप्रैल 2026 के बीच कभी भी आ सकती है। बता दें कि हर किस्त की राशि 2,000 रुपये होती है। इससे पहले 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर से जारी की गई थी। सरकार आमतौर पर हर चार महीने में एक किस्त जारी करती है।

क्या है डिटेल PM Kisan योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। किसान का eKYC पूरा होना चाहिए, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और जमीन के रिकॉर्ड पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज होने चाहिए। सरकार ने eKYC इसलिए अनिवार्य किया है ताकि योजना का पैसा सही लाभार्थी तक सीधे पहुंचे और किसी भी तरह के फर्जी या गलत लाभ को रोका जा सके। बिना eKYC के किसानों की किस्त अटक सकती है, इसलिए जिन किसानों ने अभी तक eKYC नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

eKYC कराने के लिए अब किसानों के पास आसान और आधुनिक तरीका भी है। किसान अपने मोबाइल फोन से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए eKYC पूरा कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप और आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पेज पर जाकर eKYC पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें और चेहरे को स्कैन करें। सफल स्कैन के बाद eKYC पूरा हो जाता है और इसका स्टेटस 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। इसके अलावा OTP आधारित eKYC और CSC या सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक eKYC की सुविधा भी उपलब्ध है।