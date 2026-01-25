Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PM Kisan 22nd Installment may release soon beneficiaries get 2000 rupees
इस दिन आ सकती है पीएम किसान की 22वीं किस्त! करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी

इस दिन आ सकती है पीएम किसान की 22वीं किस्त! करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी

संक्षेप:

PM Kisan 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

Jan 25, 2026 03:07 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

PM Kisan 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान की 22वीं किस्त की राशि केंद्रीय अगली किस्त भेजने की पूरी तैयारी कर ली है और मंत्रालय को बजट पेश होने का इंतजार है। बता दें 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद किसानों के खाते में सरकार अगली किस्त भेज सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, पात्र किसानों के खातों में यह किस्त मार्च से अप्रैल 2026 के बीच कभी भी आ सकती है। बता दें कि हर किस्त की राशि 2,000 रुपये होती है। इससे पहले 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर से जारी की गई थी। सरकार आमतौर पर हर चार महीने में एक किस्त जारी करती है।

क्या है डिटेल

PM Kisan योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। किसान का eKYC पूरा होना चाहिए, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और जमीन के रिकॉर्ड पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज होने चाहिए। सरकार ने eKYC इसलिए अनिवार्य किया है ताकि योजना का पैसा सही लाभार्थी तक सीधे पहुंचे और किसी भी तरह के फर्जी या गलत लाभ को रोका जा सके। बिना eKYC के किसानों की किस्त अटक सकती है, इसलिए जिन किसानों ने अभी तक eKYC नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

eKYC कराने के लिए अब किसानों के पास आसान और आधुनिक तरीका भी है। किसान अपने मोबाइल फोन से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए eKYC पूरा कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप और आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पेज पर जाकर eKYC पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें और चेहरे को स्कैन करें। सफल स्कैन के बाद eKYC पूरा हो जाता है और इसका स्टेटस 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। इसके अलावा OTP आधारित eKYC और CSC या सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक eKYC की सुविधा भी उपलब्ध है।

इन किसानों को नहीं मिलेगी सुविधा

हालांकि, कुछ किसानों को पीएम किसान का लाभ नहीं मिल सकता है। विभाग ने ऐसे मामलों की पहचान की है जो योजना के नियमों के तहत अपात्र हो सकते हैं। जैसे, जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या एक ही परिवार के दो सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे मामलों में भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता। किसानों से अपील है कि वे पीएम किसान वेबसाइट, मोबाइल ऐप पर ‘Know Your Status’ या किसान ई-मित्र चैटबॉट के जरिए अपनी पात्रता जरूर जांच लें।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।