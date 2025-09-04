पीएम किसान की 21वीं किस्त कब आएगी, करोड़ों किसानों के लिए काम की खबर

अब तक इस योजना के तहत 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। लाभार्थी अब 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योजना के अनुसार, हर किस्त आमतौर पर लगभग चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है।

PM Kisan 21th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है। अब तक इस योजना के तहत 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। लाभार्थी अब 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, 21 वीं किस्त पाने से पहले किसानों को e-KYC अनिवार्य है।

21वीं किस्त कब आएगी? योजना के अनुसार, हर किस्त आमतौर पर लगभग चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। उदाहरण के लिए, 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में जारी हुई थी, इसके बाद 19वीं किस्त फरवरी 2025 में दी गई थी। 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। इस पैटर्न को देखते हुए, 21वीं किस्त नवंबर–दिसंबर 2025 में आने की संभावना है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में हर साल तीन बार ₹2,000 की किस्त दी जाती है, यानी कुल मिलाकर ₹6,000 वार्षिक। अब तक करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और 20 किस्तें वितरित की जा चुकी हैं।

e-KYC की अनिवार्यता किसानों को योजना के लाभ का दावा करने के लिए e-KYC अनिवार्य है। यह OTP, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। PM-KISAN मोबाइल ऐप और पोर्टल पर फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के किसान भी आसानी से e-KYC कर सकते हैं।

लाभार्थी स्टेटस कैसे चेक करें 1. PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

2. “Beneficiary Status” लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना आधार नंबर, खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

4. “Get Data” पर क्लिक करें।