करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी! इस दिन आ सकती है पीएम किसान की 21वीं किस्त

सरकार ने समय से पहले ही जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खातों में राशि जारी कर दी है। दरअसल, केंद्र सरकार ने इन पहाड़ी राज्यों में हाल ही में आई भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान को देखते हुए एडवांस तौर पर किस्त जारी करने का निर्णय लिया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 07:27 PM
PM Kisan 21th Installment: देशभर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, कुछ किसानों का इंतजार खत्म हो चुका है। सरकार ने समय से पहले ही जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खातों में राशि जारी कर दी है। दरअसल, केंद्र सरकार ने इन पहाड़ी राज्यों में हाल ही में आई भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान को देखते हुए एडवांस तौर पर किस्त जारी करने का निर्णय लिया है।

किसानों को 21वीं किस्त कब मिलेगी?

बता दें कि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त दिवाली से पहले, यानी 20 अक्टूबर 2025 तक किसानों के खातों में पहुंच सकती है। बता दें कि पिछले साल 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को और 15वीं किस्त 15 नवंबर को जारी की गई थी। इस हिसाब से अगली किस्त अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल केवल चार राज्यों में ही भुगतान हुआ है, बाकी किसान अभी भी प्रतीक्षा में हैं।

इन किसानों को नहीं मिलेगा ₹2,000 का लाभ

जो किसान e-KYC पूरी नहीं कर पाए हैं या जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा, यदि बैंक विवरण, IFSC कोड या व्यक्तिगत जानकारी गलत है, तो भुगतान असफल हो सकता है। सिर्फ उन्हीं किसानों को राशि मिलेगी जिनके दस्तावेज़ और खाते पूरी तरह से सत्यापित हैं।

आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं- करें चेक

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं, तो इन प्रोसेस को देखें-

1. pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं

2. 'Farmer Corner' सेक्शन में जाएं

3. 'Beneficiary List' पर क्लिक करें

4. अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें

5. 'Get Report' पर क्लिक करें और लिस्ट में अपना नाम देखें।

अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो आपके खाते में किस्त की राशि जारी नहीं की जाएगी।

